Irma Soriano, primera favorita para ganar ‘GH VIP 5’

Los primeros minutos de la primera gala de la quinta edición de ‘Gran Hermano VIP’ ya han servido para revelar el gran apoyo que está recibiendo una de las concursantes estrella de la edición, Irma Soriano.

La presentadora ha sido la primera en entrar en la casa de Guadalix como participante oficial y su entrada y actitud se han llevado la mayoría de comentarios de los usuarios de las redes sociales, que alaban a la veterana televisiva por haberse atrevido a entrar en el concurso pese a las numerosas críticas que puede recibir al no estar bien visto el reality por algunos sectores.

Muchos de los espectadores destacan la “ternura”, el “fuerte carácter” y “el buen rollo” de la jienense, por lo que esperan que de mucho juego y que no acabe convertida en una concursante “mueble”, es decir, un participante que no aporte nada al concurso.

Otros comentarios de los usuarios de las redes sociales han hecho hincapié en el buen aspecto físico del que puede presumir Soriano, destacando ante todo el escote que ha lucido durante su vídeo de presentación.

Esta señora me encanta, me hipnotiza oírla hablar #Gala1GHVIP

A priori me encanta esta mujer. Me gustan las mujeres con carácter y esta va sobrada. Ojalá no decepcione. #Gala1GHVIP