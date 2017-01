La extraña combinación del hombre ideal en ‘First Dates’

‘First Dates’ está en este 2017 igual que estuvo en 2016, con la capacidad intacta para sorprender. No cabe duda que quienes acuden al programa suelen ser por lo general bastante extravagantes en sus formas y si no que se lo pregunten a Dayra.

La joven de 33 años asegura que su hombre ideal es de todo menos normal. ¿Por qué? Porque según ella combina lo mejor de determinados famosos. A saber, para ella el ideal está cerca de Kiko Matamoros, sigue con Alejandro Sanz y acaba en Cayetano de Alba.

Del cantante le gusta su cara y de Cayetano su saber estar. Su partener, Diego, no sabría exactamente como encajar la confesión de su particular ligue, pero desde luego no se parece al hombre de los sueños de Dayra. Pese a ello, ambos aseguran no tener problemas para ligar aunque su presencia en ‘First Dates’ no haya dado pistas precisamente de ello.