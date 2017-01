Ver en vivo y online los Globos de Oro (Golden Globes) en directo por Internet

La septuagésimo cuarta edición de los Globos de Oro llega ya. El domingo 8 de enero, en Los Ángeles, los artistas más reputados y las producciones de mayor éxito optarán a uno de los galardones más relevantes de la época. Un evento que se vuelve a celebrar en Los Ángeles y que arrancará a las 20 horas ET /17 PT. En España lo hará aproximadamente a las 2 de la madrugada, pero la conexión comenzará antes, en torno a las 00.45 horas. Se podrá ver a través de Movistar + en este país y en la NBC en Estados Unidos.

Los Golden Globes, o Globos de Oro de 2017 serán entregados este mismo fin de semana, concretamente el domingo día 8. En el Beverly Hilton de Los Ángeles acoge la 74ª edición de un certamen que se encargará de otorgar el galardón a los mejores. Un evento que se podrá ver en vivo online por Internet en directo gracias a las posibilidades que ofrecen las cadenas encargadas de la transmisión de disfrutar por streaming toda la ceremonia, así como los momentos previos.

La cadena TNT en Latinoamérica se encargará de dar cobertura a la cita y emitirá a través de su portal digital. También en España, en el evento que arrancará a las 00.45 horas -la ceremonia será a las 2 de la madrugada- se podrá disfrutar a través de Movistar + por medio de los canales #0, Movistar Estrenos y Movistar Series. Otra opción en Estados Unidos será seguir toda la gala a través de NBC. Si quieres consultar más información acerca de horarios puedes hacerlo aquí.

Otra posibilidad para seguir la cita será a través de la web oficial de los Globos de Oro , o bien a través de Twitter mediante el hashtag #Globosdeoro2017.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) da a conocer los candidatos a la 74 edición de los Globos de Oro. Don Cheadle, Laura Dern y Anna Kendrick están presentando a los candidatos en un evento en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles (California).

"La La Land", "Deadpool", "20th Century Women", "Sing Street" y "Florence Foster Jenkins" lucharán por el galardón a la mejor película de comedia o musical en los Globos de Oro 2017, anunció la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Por su parte, "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Lion", "Manchester by the Sea" y "Moonlight" competirán como mejor película dramática.

Globos de oro 2017: Las nominadas a mejor película extranjera: La chilena "Neruda", de Pablo Larraín, competirá por el premio a la mejor película extranjera en los Globos de Oro. Sus rivales serán "Divines", "Elle", "The Salesman" y "Toni Erdmann". De esta manera, el español Pedro Almodóvar se queda fuera de la contienda con su obra "Julieta".

Globos de Oro 2017: Nominadas a mejor serie dramática: "Game of Thrones", "The Crown", "Westworld", "Stranger Things" y "This Is Us" son las nominadas como mejor serie dramática en la 74 edición de los Globos de Oro, anunció hoy la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

'Atlanta', 'Blackish', 'Mozart in the Jungle', 'Transparent' y 'Veep' competirán por el Globo de Oro a la mejor comedia. Gina Rodríguez, la protagonista de 'Jane the virgin' peleará por el galardón a la mejor actriz de comedia.

El actor mexicano Gael García Bernal fue nominado hoy de nuevo a mejor actor en una serie de comedia o musical por su papel en "Mozart in the Jungle" en los Globos de Oro, un galardón que ya se llevó el año pasado.

LISTA DE NOMINADOS A LOS GLOBOS DE ORO 2017:

TELEVISIÓN:

Mejor serie – drama: The Crown, Juego de Tronos, Stranger Things, This Is Us y Westworld.

Mejor serie - comedia o musical: Atlanta, Blackish, Mozart in the Jungle, Transparent y Veep.

Mejor miniserie o película para televisión: American Crime, The Dresser, The Night Manager, The Night Of y American Crime Story.

Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Felicity Huffman por American Crime, Riley Keough por The Girlfriend Experience, Sarah Paulson por American Crime Story, Charlotte Rampling por London Spy y Kerry Washington por Confirmation.

Mejor actor de miniserie o película para televisión: Riz Ahmed por The Night Of, Bryan Cranston por All the Way, John Turturro por The Night Of, Tom Hiddleston por The Night Manager y Courtney B. Vance por American Crime Story.

Mejor actriz de serie – drama: Caitriona Balfe por Outlander, Claire Foy por The Crown, Keri Russell por The Americans, Winona Ryder por Stranger Things y Evan Rachel Wood Westworld.

Mejor actor de serie – drama: Rami Malek por Mr. Robot, Bob Odenkirk por Better Call Saul, Matthew Rhys por The Americans, Liev Schreiber por Ray Donovan y Billy Bob Thornton por Goliath.

Mejor actriz de serie - comedia o musical: Rachel Bloom por Crazy Ex Girlfriend, Julia Louise Dreyfus por Veep, Sarah Jessica Parker por Divorce, Issa Rae por Insecure, Gina Rodriguez por Jane the Virgin y Tracee Elis Ross por Blackish.

Mejor actor de serie - comedia o musical: Anthony Anderson por Blackish, Gael Garcia Bernal por Mozart in the Jungle, Donald Glover por Atlanta, Nick Nolte por Graves y Jeffrey Tambor por Transparent.

Mejor actor de reparto: Sterling K. Brown por American Crime Story, Hugh Laurie por The Night Manager, John Lithgow por The Crown, Christian Slater por Mr. Robot y John Travolta por American Crime Story.

Mejor actriz de reparto: Olivia Colman por The Night Manager, Lena Headey por Juego de Tronos, Chrissy Metz por This is Us, Mandy Moore por This is Us y Thandie Newton por Westworld

CINE

Mejor Película – Drama: Hasta el último hombre, Comanchería, Lion, Manchester by the sea y Moonlight.

Mejor Película - Comedia o Musical: La La Land, Deadpool, 20th Century Women, Florence, Foster Jenkins y Sing Street.

Mejor Director: Damien Chazelle por La La Land, Tom Ford por Animales Nocturnos, Mel Gibson por Hasta el último hombre, Barry Jenkins por Moonlight, Kenneth Lonergan por Manchester by the sea.

Mejor Actriz – Drama: Amy Adams por La llegada, Jessica Chastain por El caso Sloan, Isabelle Huppert por Elle, Ruth Negga por Loving y Natalie Portman por Jackie.

Mejor Actor – Drama: Casey Affleck por Manchester frente al mar, Joel Edgerton por Loving, Andrew Garfield por Hasta el último hombre, Viggo Mortensen por Captain Fantastic y Denzel Washington por Fences.

Mejor Actriz Comedia o Musical: Emma Stone por La La Land, Annette Bening por 20th Century Women, Lily Collins por La excepción a la regla, Hailee Steinfeld por The Edge of Seventeen y Meryl Streep por Florence Foster Jenkins.

Mejor Actor Comedia o Musical: Colin Farrell por Langosta, Ryan Gosling por La La Land, Hugh Grant por Florence Foster Jenkins, Jonah Hill por Juego de armas y Ryan Reynolds por Deadpool.

Mejor Actriz de Reparto: Viola Davis por Fences, Naomie Harris por Moonlight, Nicole Kidman por Lion, Octavia Spencer por Figuras ocultas y Michelle Williams por Manchester frente al mar.

Mejor Actor de Reparto: Mahershala Ali por Moonlight, Jeff Bridges por Comanchería, Simon Helberg por Florence Foster Jenkins, Dev Patel por Lion, Aaron Taylor Johnson por Animales Nocturnos.

Mejor guión: Damien Chazelle por La La Land, Tom Ford por Animales Nocturnos, Barry Jenkins por Moonlight, Kenneth Lonergan por Manchester frente al mar y Taylor Sheridan por Comanchería.

Mejor Película de Animación: Kubo y las dos cuerdas mágicas, Zootrópolis, Vaiana, My life as a zucchini y ¡Canta!

Mejor Película en Lengua Extranjera: Divines, Elle, Neruda, The salesman y Toni Erdmann.