Irma Soriano se derrumba en 'Sálvame Deluxe' antes de entrar en 'GH VIP'

En sólo unas horas veremoas a Irma Soriano formar parte de la quinta edición de 'Gran Hermano VIP'. En los días previos, la veterana presentadora se ha dejado ver por Telecinco, en concreto en 'Sálvame Deluxe'.

Fue en ese programa donde la andaluza se derrumbó en directo al hablar de sus hijos: "Yo a mis niños les digo: 'Mamá siempre ha estado donde esté el trabajo'. En la decisión hubo un momento que pensé que estaba siendo egoísta, pero es que si pienso en mí estoy pensando en ellos".

Con respecto a su inminente entrada, Sorirna reveló que "cuando estábamos preparando todo para los Reyes, mi hija Carmen me dijo: 'Mamá, no te vayas a enfadar, no discutas y no te enamores, que papá te está esperando".