Miki Nadal y Carola Escámez pierden al hijo que esperaban

Miki Nadal y Carola Escámez han sufrido un severo revés en estos primeros días de 2017. Esta semana la mujer perdió al bebé que ambos estaban esperando para sumar a una familia que ya conforma desde principios de 2015 su primera hija. Lo anunció Escámez a través de su perfil en Instagram con un mensaje cargado de tristeza: “No ha podido ser”, publicó.

Según recoge ‘La Voz de Galicia’, el mensaje recordaba que la intención de la pareja era la de “ser cuatro” pero “no ha podido ser”. A pesar de la dureza de la noticia, tienen intención de incrementar la familia en un futuro. “Embarazo ectópico. No he podido empezar bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y casi fuera de riesgo. Ahora, a recuperarse para poder disfrutar de esta vida tan maravillosa. ¡Besos!”, escribió junto a una imagen en blanco y negro donde aparece parte de su brazo y un pijama que describe su convalecencia en un centro hospitalario.

El mismo fue compartido también a través de Twitter. Sin embargo, con el paso de las horas, Carola Escámez decidió suprimir el mensaje en Instagram.

Íbamos a ser 4, peor no ha podido ser, será, seguro... No he empezado bien el año, pero después… https://t.co/hqChw4tzUO