Frank Cuesta asegura que el Gobierno de España le amenazó

El aventurero más famoso de nuestra televisión, Frank Cuesta, vuelve a estar de actualidad por querer demostrar la inocencia de su exmujer, Yuyee y depurar responsabilidades sobre quienes le están ayudando y quienes no. Según Cuesta, ha recibido presiones del propio Gobierno de España pero ninguna ayuda.

La exmujer de Frank Cuesta, está condenada a 15 de años de prisión en Tailandia por la supuesta tenencia de 0,005 gramos de cocaína. Una tenencia que no está confirmada y que en cualquier caso parece muy pequeña para una condena tan severa. Por eso ha tratado de pedir ayuda al Gobierno de Rajoy sin obtenerla.

Lo que sí denuncia que ha recibido son amenazas por parte del Ministerio de Exteriores para que no hable del tema Yuyee en televisión. En concreto relata que le advirtieron que no lo hiciese en su visita a 'El Hormiguero' a través de una llamada telefónica. “Me llamaron desde Asuntos Exteriores el día que iba a El Hormiguero para que no hablase mal y terminaron amenazándome” aclara el propio Frank.

La denuncia la ha llevado a cabo a través de un vídeo en su página de Facebook donde también ha recordado la situación de desamparo en la que están sus tres hijos sin saber qué será de su madre.