El pelo de Melendi y Dani Rovira delata el engaño de 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' ha vuelto repleto de contenidos desde la primera semana de 2017. O quizá no. Eso es lo que muchos de los espectadores han especulado desde el programa de Pablo Motos emitido esta semana en el que el artista invitado fue Melendi.

El cantante cometió un desliz al que siguió el colaborador de 'El Hormiguero', Dani Rovira. Ambos publicaron sendas fotografías en Instagram:

Malamadre cena y se va a la cama. A tomar por culo. #Feliz2017 Una foto publicada por @danirovira el 31 de Dic de 2016 a la(s) 2:45 PST

Año nuevo, comida con amigos... Y Pablo me ha afeitado la barba!!! Parece q tengo 25!!! Una foto publicada por Melendi Oficial (@_melendioficial_) el 2 de Ene de 2017 a la(s) 6:31 PST

Como se puede observar en las dos publicaciones, el aspecto físico de Dani Rovira y Melendi es diferente al habitual. Tan diferente que eso no escapó a los ojos de la audiencia de 'El Hormiguero'.

Los dos aparecieron junto a Pablo Motos con un look muy distinto al que habían mostrado hacía apenas unos minutos en las redes sociales. Lo cual evidenció el gazapo del programa de Antena 3 que dejó claro que no había sido en directo. De hecho se grabó el pasado 22 de diciembre para poder emitirlo en la primera semana de enero ya que según la productora '7 y acción' deben atender compromisos para no perder la visita de algunos invitados.