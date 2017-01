Denuncian a Cristina Pedroche y su estilista por presunto plagio con el vestido de las Campanadas

Cristina Pedroche continúa estando en el centro de la polémica por su vestido de las Campanadas, después de recibir el 'palo' de Anne Igartiburu y la crítica de numerosas personas a través de las redes sociales.

Ahora, el diseñador y estilista Ralfh Frew ha denunciado en su cuenta personal de Instagram que el vestido de la madrileña Cristina Pedroche es un 'plagio' de un corsé del diseñador Míster Pearl.

«A mi lo que realmente me perturba es que lo que le han puesto es una copia BARATISIMA de un body corset de míster pearl. Y de momento solo he visto mencionar lo mismo a @yagoarco... Que si enseña que si esta gorda que si no sé qué... Vaya tontería que se ponga lo que le salga del c*** como si quiere ir desnuda. En él siglo que estamos y la gente va de abierta y en realidad vamos para atrás....»

«He de decir que a mi ella me encanta solo critico al responsable de semejante copia,ella estaba divina y le sentaba divinamente. @cristipedroche él año que viene que me cojan a a mi de estilista que se van a enterar de que es un desnudO de verdad», escribió Frew, junto a una imagen que evidencia la similitud del atuendo de Cristina Pedroche con el vestido de Míster Pearl.