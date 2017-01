Emocionante despedida de Carme Chaparro de 'Informativos Telecinco'

Año nuevo, vida nueva. Así reza el dicho popular y algunas se lo han tomado al pie de la letra. Es el caso de Carme Chaparro, presentadora de ‘Informativos Telecinco’, quien comenzará una nueva etapa profesional ante las cámaras de ‘Noticias Cuatro’. Antes, tuvo tiempo para despedirse en directo con un discurso que concluyó visiblemente emocionada deseando “la mejor de las entradas” en el 2017 que ya transcurre.

“Me van a permitir hoy un adiós especial. Tras 20 años aquí, en Telecinco, dejo este plató pero no me voy muy lejos, me quedo en Mediaset. A partir del 9 de enero les espero en un lugar que también me hace muy feliz: Noticias Cuatro, de lunes a viernes a las 2 de la tarde”, relató.

El momento puedes revivirlo aquí. http://www.telecinco.es/_89180e98