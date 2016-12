Charlie Sheen la lía en Twitter al desear la muerte de Donald Trump

El año 2016 ha sido un año de cambios, principalmente en la política, o al menos en la política estadounidense, ya que Barack Obama abandonaba la Casa Blanca y Donald Trump ante la sorpresa de todos se imponía como nuevo presidente de los Estados Unidos ante una Hilary Clinton en clara desventaja.

Precisamente este hito del año que hoy nos deja es el que no ha gustado nada a numerosas personas del mundo, incluyendo también a muchos artistas que a diario manifiestan su rechazo ante la política de Trump. De hecho, Charlie Sheen, el conocido actor de ‘Dos hombres y medio’, ha sido el último famoso en lanzar no solo críticas al nuevo presidente de los Estados Unidos, ya que el intérprete ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje que ha ocasionado mucha polémica y ha divido la red entre aquellos que lo apoyan y aquellos otros que ven excesiva su publicación.

Sheen compartió un mensaje en el que pedía a Dios que matase a Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, “Querido Dios: Trump, el siguiente por favor”, escribía. El tweet cosecha actualmente más de 58.000 retweets y 111.000 Me Gusta, habiendo recibido numerosas críticas, tanto positivas como negativas. De momento el actor no ha vuelto a pronunciarse con respecto a su mensaje.

Dear God;



Trump next, please!

