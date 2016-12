Polémica por la supuesta homofobia de un programa sobre coches

"El único problema es que en ninguno de estos, refiriendose al vehículo, puedes disfrutar de comer un helado de chocolate Magnum" decía Jeremy Clarkson durante la emisión de 'The Grand Tour' un programa sobre coches emitido por Amazon. A esa frase le seguía esta respuesta por parte de Richard Hammond expresentador de 'Top Gear': "No pasa nada, no como helados. Tiene que ver con el hecho de ser heterosexual".

Y ha sido precisamente esa afirmación y su posterior explicación la que han hecho que el popular rostro del mundo del automovilismo se haya visto envuelto en una polémica sobre la homofobia. Pues son muchos quienes consideran que Hammond ha relacionado el consumo de helados con ser homosexual y lo ha hecho de un modo despectivo.

El momento, recogido por el programa, recorrió rápidamente la red y recibió la desaprobación de la mayoría de usuarios que vieron en esas palabras una desafortunada forma de menospreciar a otras personas por sus tendencias sexuales. En el caso de Hammond además llueve sobre mojado porque no es la primera vez que se ve envuelto en una polémica similar pese a que los programas que conduce suelen tener un tono sarcástico que en ocasiones sobrepasa los límites del humor.