La inocentada de Paz Padilla desata el enfado de sus seguidores

Paz Padillavuelve a ser el centro de atención. La presentadora, con motivo de la celebración del Día de los Santos Inocentes, aprovechó su presencia en redes sociales para gastar una broma que no terminó de gustar a todo el mundo. Anunció que no podría hacer el ‘Sálvame’ después de haber sufrido un accidente doméstico. "Todo ha quedado en un susto. Quiero dar las gracias a la Unidad de Urgencia del Hospital de la Quirón. He tenido un accidente doméstico con el desatascador del fregadero. Me he quemado con sosa cáustica y no me podré maquillar en una semana. Esta tarde no podré hacer el sálvame", publicó.

El comentario, que acompañó con una foto de su rostro marcado por diferentes vendajes. Generó un aluvión de mensajes que supieron recoger el guante, pero no en todos. Algunos no dudaron en mostrar su enfado en el perfil de la presentadora en Instagram. La noticia tuvo tal repercusión que hasta la propia web de Telecinco se hizo eco de la situación y confirmó que no podría estar en el programa. Tras enterarse los seguidores de que todo era una broma dejaron patente su descontento. Cabe recordar que fechas atrás, Paz Padilla fue tildada de racista por un mensaje en el que hacía referencia al ama de casa que trabaja para ella en su domicilio, en concreto por sus orígenes. Ante tal aluvión de críticas tuvo que salir a dar una respuesta.