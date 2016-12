La ganadora de la cuarta edición de 'La Voz': «No estoy acostumbrada, ¡era panadera!»

Asimilar el éxito es una tarea que puede suponer complejidades. Buena prueba de ello puede dar la ganadora de la cuarta edición de ‘La Voz’, Irene Caruncho. Su vida ha cambiado y explica que necesita “que pase un tiempo”. “No estoy acostumbrada, ¡que yo era panadera! Ahora en mi propio pueblo me miran como si no me conociesen”, afirma.

En una entrevista concedida a ‘Lecturas’, la gallega confiesa que lo primero que hizo tras conocer el veredicto del público fue pensar en su padre, su mayor inspiración. “Los últimos serán los primeros”, le dijo éste en clara referencia a las audiciones que no superó el pasado curso. Ahora quiere mantenerse firme y ser fiel a sus raíces.

A Irene Caruncho se la reconoce por haber sido la apuesta fuerte de Malú. La quiso en su equipo y ahora ésta espera que le brinde su apoyo para el lanzamiento del nuevo disco: “Ella ya me ve lanzada al estrellato. Le gusté mucho desde el principio y sus consejos son básicos. Me dice que siga en la línea de lo que quiero hacer, que no me deje torear, que sea firme en mis decisiones y que haga lo que merezca la pena”. Y es que tiene un futuro sumamente prometedor. De hecho ven en ella a la nueva Adele española.