El 'zasca' a Bigote Arrocet en el programa de Las Campos

Telecinco sigue apostando por su docu-reality más particular con la emisión de 'Las Campos'. El espacio en el que María Teresa Campos y su hija Terelu viven su día a día con una cámara de televisión junto a ellas. Si bien en la emisión de este martes no estuvieron solas.

En ella aparecieron tanto la hija mayor de María Teresa, Carmen, como el nuevo novio de la presentadora, Bigote Arrocet. En un momento dado estaban todos juntos en una mesa para cenar lo que aprovecharon para hablar de los regalos navideños.

Bigote aseguraba que él no quiere regalos en esas fechas porque ya los recibe "fuera de temporada". Una afirmación que no gustó a la presentadora porque “el día de Reyes para mí cuenta. No puede hacer uno solo lo que le parece bien. Tiene que pensar en lo que al otro le hace bien”.

Fue en ese momento cuando Bigote trató de explicarse pero Carmen, la hija mayor, salió en defensa de su madre: “Me parece muy bien lo tuyo, pero no te preocupes porque a ti no te vamos a regalar nada, ni por Reyes ni por tu cumpleaños. Pero a mi madre sí se le regala, por Reyes, por su cumpleaños y por todo”.