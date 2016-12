El hackeo del móvil de un jugador del Sevilla destapa un presunto escándalo sexual

Las redes sociales son peligrosas si no se usan bien. Una de las condiciones que siempre nos recuerdan que debemos poner antes de usarlas es no revelar nunca nuestras contraseñas. Quizá esa circunstancia la obvió el jugador del Sevilla, Samir Nasri que ha sido víctima de un cruce de mensajes en Twitter de alto contenido sexual.

Todo comenzó cuando una clínica para deportistas tuiteó lo siguiente:

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC