La torpe confusión de Miki Nadal con la muerte de George Michael

La muerte del cantante e icono del pop George Michael la pasada noche de Navidad ha provocado las condolencias del planeta entero entre los que se incluyen compañeros de profesión y famoso en general. Pero no todos han estado demasiado afortunados.

Dos de ellos, el humorista español Miki Nadal y la actriz famosa por encarnar a Buffy en 'Buffy, cazavampiros', Sarah Michelle Gellar, dieron por muerto a otro artista en lugar de a George Michael. Los dos coincidieron a la hora de confundir al cantante.

En el caso de Miki Nadal, éste subió una publicación a su cuenta de Instagram en la que rezaba: "Los 80 se fueron... que pena". Junto a ese texto añadía una imagen del polifacético músico Boy George haciendo de ese modo su particular y errado homenaje.

Por su parte la actriz Sarah Michelle Gellar tuiteó sobre la muerte del mismo cantante al que mencionó Miki Nadal aunque ella estuvo más rápida y logró resolver su metedura de pata con un tuit pidiendo disculpas.

Just as sad when you get the correct information- #ripGeorgeMichael thank you to everyone who corrected me- it's still so sad