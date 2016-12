¿Presentará Ramón García finalmente las campanadas?

Que la capa de Ramón García no vaya a amenizar las doce uvas de Nochevieja es una mala noticia para muchos después de haberse convertido en un clásico. El veterano presentador no estará este año en las campanadas de TVE pero un rumor apunta a que repetirá en otra cadena.

En concreto lo hará en Castilla-La Mancha Media, un canal en el que triunfa con un programa que presenta llamado 'En compañía'. Pese a ello, según aclara Vertele, todo parece ser simple rumorología porque Ramón García este año no será rostro de las uvas en ninguna televisión.

Quienes las darán en esta cadena autonómica serán Juncal Rivero y Mariló Real pero no Ramón García. Se trata no obstante de una confusión provocada por el propio canal en el que el presentador aparece diciendo que “me voy a tomar las uvas como tú, en Castilla-La Mancha Media”. Algo que en efecto no significa que las vaya a presentar este próximo 31 de diciembre.