El desgarrador testimonio del novio de George Michael: "Lo encontré muerto en su cama"

Fadi Fawaz, el novio de George Michael, utilizó las redes sociales para relatar que había sido él mismo el que encontró a la estrella musical muerto en su cama.

El peluquero con el que el músico mantenía una relación desde 2012, tuiteó: "Es una Navidad que jamás olvidaré encontrar a tu pareja muerta en paz en la cama a primera hora de la mañana. Nunca dejaré de extrañarte".

Ni 24 horas después del deceso, el peluquero de las celebridades cambió la foto de su perfil por una en la que aparece besando el rostro del cantante y relató en Twitter el desgarrador momento en el que se encontró a su pareja fallecida.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx