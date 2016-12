El inspirador mensaje de Navidad de J. K. Rowling que conquista Twitter

J. K. Rowling es una de las celebridades más activas en Twitter. Con casi nueve millones de seguidores, sus tuits son retuiteados de forma masiva. Por ello, la creadora de Harry Potter, aprovechó la Nochebuena para lanzar un mensaje inspirador. Es este:

"He recibido muchos mensajes adorables deseándome Feliz Navidad. ¡Gracias! También he sabido de gente que está pasando por momentos muy duros. Siempre parecen peores en Navidad. En esta época del año, somos bombardeados con imágenes de vidas perfectas, que guardan tan poca relación con la realidad como el espumillón con el oro. Si eres lo suficientemente afortunado como para estar con las personas que amas, caliente y seguro, con comida suficiente, estoy seguro de que te sientes tan bendecido como yo. Pero si tu vida está actualmente llena de dificultades, si no estás donde quieres estar, tanto en sentido literal como en sentido figurado, recuerda que las transformaciones extraordinarias son posibles. Todo cambia. Nada es para siempre. Recordando mis peores Navidades, encontraba difícil de creer que mi infelicidad pasara. Tenía verdadero miedo por el futuro. Nunca sabes lo que el futuro te va a traer. Increíbles vuelcos de la fortuna se producen cada minuto. Si estás triste, solo, afligido, enfermo, separado de tus seres queridos o de cualquiera de las maneras sufriendo durante estas Navidades, te mando mi amor y te deseo buena suerte y mejores tiempos. Millones hemos estado donde tú estás ahora. Recuerda, el día de Navidad es, en el fondo, tan solo un día. No es una prueba ni el marcador de tu vida, así que sé amable contigo mismo. Feliz Navidad".