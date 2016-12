La extraña 'paella' del actor Rob Schneider indigna a sus fans españoles

¿Se acuerdan de cuando el chef británico Jamie Oliver generó una oleada de indignación en las redes sociales al difundir su particular versión de la paella con chorizo? Pues bien, ahora el actor estadounidense Rob Schneider ha hecho algo parecido.

El intérprete difundió en Twitter su menú de Nochebuena, lo que él dfinió como paella. Pero lo que vemos es una fuente de metacrilato, llena de colas de langosta y algunos granos de arroz dispersos.

Tras ver la imagen, numerosos fans españoles reaccionaron de forma enérgica:

. @RobSchneider in spain we call that atentao

This is not paella; this is rice with things @RobSchneider@eleptric