'The Walking Dead' promete una 2ª parte de temporada "muy diferente"

¿Qué pasará en la segunda parte de la séptima temporada de 'The Walking Dead'? A esa pregunta ha dado respuesta Scott Gimple, que, en declaraciones concedidas a Comicbook, ha dicho que será “muy diferente”.

“Lo hablé anoche con Andy (Andrew Lincoln, Rick Grimes en la serie). Es una mitad de temporada muy, muy diferente a la anterior” porque “hay muchas más variedad en la estructura”, añadió.

En este sentido, Grimple recalca que ambos tramos poco tienen que ver, y precisa en que el final de la séptima temporada tendrá un “tono diferente” al inicio de la séptima.

Rick Grimes, protagonista de ‘The Walking Dead’, ha confesado que no disfrutó grabando la séptima temporada de la serie. Así lo ha confesao a Entertainment Weekly: “No disfruté grabando en el set. No era el alma de la fiesta. Volver a estar juntos, que empezara a encenderse esa llama de nuevo, fue suficiente para que me volviera a emocionar para los siguientes ocho”.