Malú defiende 'La Voz': "En este programa no hay patrañas"

La cantante Malú ha sido la coach ganadora de la última edición de La Voz. Es la artista veterana en sentarse en los sillones rojos y su experiencia cazando talentos ha vuelto a notarse porque ha sido una de las talents de su equipo, Irene Carunchu, la que se ha proclamado ganadora del talent show.

En esta ocasión ha ido a por todas, compitiendo con tres rivales masculinos que no se lo han puesto nada fácil, ya que Alejandro Sanz, Melendi y Manuel Carrasco han utilizado todo tipo de tácticas para embelesar a los grandes talentos.

Tras una emocionante final en la que el público le daba la victoria a Irene, la joven gallega y su coach han ofrecido una rueda de prensa para contar cómo ha sido la experiencia y el brillante futuro que le espera a Irene.

"La sensación era como de madre. Ella estaba cantando y yo parecía su madre. Es una de las mejores voces que ha pasado por todas las ediciones de La Voz. El publico es soberano y la eligió a ella", explicaba la autora de Caos.

La coach, que ha sido un gran apoyo para Irene durante estos meses, no estuvo presente en la gran fiesta que celebró todo el equipo del programa para celebrar el final de la cuarta edición: "Yo tenía que estar hoy por la mañana con Irene pero mañana tengo gira en San Jordi. Pero hoy tenía estar aquí con ella así que fui buena y me fui a dormir. Mandé un mensaje de amor y me fui a dormir. Hoy probablemente me lleguen cuchillos a mi casa", bromea la artista.

Ahora Irene comienza su carrera profesional gracias al premio del concurso, que consiste en lanzar su primer álbum de estudio, y Malú ha asegurado que seguirá ayudando a la cantante que han apodado como la 'Adele gallega': "A día de hoy me encuentro en la gran noticia de que Irene es la ganadora, que tiene un contrato discográfico con Universal que demuestra que este programa es una realidad y no hay patrañas. Hay un contrato con una discográfica, pero de todas formas siempre voy a estar detrás de ella".