El efusivo beso de Chenoa y 'Bisbal' del que habla todo el mundo

La onceava gala de la quinta edición de ‘Tu Cara Me Suena’ dejó muchos momentos para recordar, no solo el primer triunfo de Rosa López en la piel de Vanesa Martín y su ‘Sin saber porqué’, sino también por las actuaciones de otros concursantes que llenaron el plató de risas y aplausos a partes iguales, como Yolanda Ramos junto a Carlos Marco de ‘Auryn’ imitando el ‘Cuando zarpa el amor’ de Camela, y también por minutos de oro tan esperados como el reencuentro entre David Bisbal y Chenoa.

Si bien sí se produjo tal reencuentro, Bisbal no era el mismo de siempre, puesto que en realidad se trataba de Lorena Gómez, que durante dicha gala le tocaba imitar al almeriense con el tema ‘Lucía’. No obstante, la catalana no dudó en poner fin a uno de los debates estrella de esta noche durante las cenas familiares de Nochebuena, ¿hubo o no hubo ‘cobra’ en ‘El Reencuentro’?

Teniendo a ‘Bisbal’ en plató, Àngel Llàcer no pudo evitar hacer referencia a la famosa ‘cobra’, por lo que Lolita decidió ofrecerse como voluntaria para demostrar lo que era una auténtica ‘cobra’ y no lo que pasó con Chenoa.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí y Lorena en la piel de Bisbal le regaló a la humanidad el beso más esperado, “Laurita estás increíble”, pronunció segundos antes de besar a la cantante. El momento fue muy comentado en las redes sociales.