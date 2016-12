El "palo" de Hacienda a Javier Cárdenas por ser solidario

Javier Cárdenas a raíz de un gesto de solidaridad del locutor de radio, que ha sorteado una vivienda suya para recaudar fondos para Mara, una niña que padece una enfermedad rara y cuya historia llegó a oídos del presentador. Así lo asegura en Vanitatis, donde explica que «después del palo de Hacienda lo último en lo que pienso es en comprarme un piso, te lo aseguro».

Sin pensárselo utilizó su programa de radio, 'Levántate y Cárdenas' para orquestar un sorteo a través de Loterías y Apuestas del Estado por el que tendrá que pagar como mínimo 70.000 euros. "Me dijeron que si sabía dónde me metía con todo esto. Poco a poco me han ido pautando qué trámites hacer y llega un punto en el que todo lo lleva Loterías y Apuestas del Estado porque es un sorteo, yo no llevo nada" añade el presentador.

Esa es la cantidad que Hacienda le grava por su piso, que no habría tenido que pagar si hubiese utilizado una fundación para ello pero por la que el presentador no se siente agraviado. Reconoce que él ha querido hacerlo todo de un modo limpio y evitando cualquier estrategia legal privada que sin embargo sí le han recomendado sus asesores.

Por si fuera poco el propio Javier Cárdenas asume que va a ser difícil que se cubran los 123.000 euros que cuesta su piso en el sorteo y los 8.000 de premio que se añaden al ganador para que decore el inmueble. En ese caso tampoco tiene problema, asegura, ya que pondrá de su bolsillo lo que haga falta.

Para Cárdenas no hay problema en hacerlo porque ante todo quiere ayudar a Mara: "La diferencia con otros sorteos es que yo no lo he hecho a través de una fundación como otra gente y ahí está la gran diferencia. Yo lo he hecho como Javier Cárdenas, no por una fundación, con la que me hubiera ahorrado casi un 20 % de impuestos. Pero es que no había tiempo para hacerlo así, así que yo preferí perder un piso y pagar un poco más, que no esperarme a montar una fundación porque, entre otras cosas, ese no era el espíritu de la campaña".