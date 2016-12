Agrio enfrentamiento en la final de 'GH17'

Definitivamente 'GH17' será conocida como la edición de la polémica y de los enfrentamientos. No ha habido ni una sola gala que se haya librado de ello. Ni siquiera la mismísima final que vivió un duelo entre el presentador, Jorge Javier Vázquez y una de las concursantes.

Todo por una disputa al hablar de la que ha resultado ser la ganadora de esta edición. La "choni" Bea venció y además de ello hizo que se peleasen por ella. Porque Jorge Javier empezó preguntándole a la ganadora que no entendía su cariño reverencial hacia Clara.

El problema es que no se quedó ahí y añadió que un cariño "lindando con el miedo". Al oír eso la concursante aludida se sintió así y le advertió al presentador que "no te permito que digas que mis compañeros me tenían miedo". Pese a lo cual Jorge Javier insistió al señalar que se iba a pelear con Clara pues: “Jamás se me hubiera ocurrido decirle algo así a una persona a la que le saco casi 30 años y presenta un programa”.

Cuando la tensión se calmó, el presentador de 'GH17' se lamentó de la edición vivida al sostener que los concursantes no habían entendido el espíritu del programa y que habían convertido del plató "un campo de batalla":