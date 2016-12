El verdadero final de 'Lo que escondían tus ojos que Telecinco no ha contado

La miniserie de Telecinco ‘Lo que escondían tus ojos’, interpretada por Blanca Suárez y Rubén Cortada, cuenta la historia de amor que vivieron en la vida real Ramón Serrano Suñer, el cuñado de Franco, con Sonsoles de Icaza y León, la Marquesa de Llanzol.

Rubén Cortada despide con este desnudo 'Lo que escondían sus ojos'

Su emisión no ha estado exenta de polémica, debido a las protestas de los herederos de la marquesa, que no han visto la adaptación con buenos ojos. Pero, además, existen otros temas que han provocado cierto malestar entre los telespectadores, como el final, que no refleja ni de lejos lo que ocurrió en realidad.

Según explica Diariosur.es, la relación amorosa entre estos dos personajes del franquismo se convirtió en todo un escándalo en su momento. Al parecer, Carmen Polo no podía soportar que su hermana Zita, esposa de Ramón Serrano Suñer, fuese el centro de todas las miradas por el affaire que su marido mantenía con la marquesa. El marqués de Llanzol, por su parte, aceptó la relación extramatrimonial de su esposa e incluso llegó a aceptar como suya a la hija que Sonsoles tuvo con Suñer, llamada Carmen Díez de Rivera y de Icaza.

La niña siempre creyó que el marqués era su padre, hasta que anunció su compromiso con uno de los seis hijos de Suñer y Zita Polo. Sus padres, entonces, tuvieron que contarle la verdad, para impedir la boda entre dos hermanos. Destrozada ante tal revelación, Carmen entró en un convento y, posteriormente, se marchó como cooperante a Costa de Marfil.

Cuando regresó a España, entabló una gran amistad con Juan Carlos y Sofía, antes de convertirse éstos en reyes. Poco después de la muerte de Franco, Carmen Díez de Rivera fue nombrada directora del Gabinete de la presidencia del Gobierno, por parte de Adolfo Suárez. Su proximidad al presidente y a don Juan Carlos siempre fue motivo de chismorreos y llegó a ser considerada como ‘La musa de la Transición’, por su origen familiar y su belleza.

Finalmente, falleció víctima de un cáncer de ovarios a los 57 años, hace ahora 18 años.