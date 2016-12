La 'Adele española' gana 'La Voz'

Este miércoles fue un miércoles histórico para la televisión. Sobre todo para 'La Voz' pues el programa fue testigo de un acontecimiento sin precedentes en el programa al ver cómo una mujer ganaba por primera vez en sus cuatro ediciones. Fue Irene Caruncho, la 'Adele española', quien se impuso a Carlos Torres en el duelo final.

La cantante del equipo de Malú era la favorita desde el inicio y no decepcionó en absoluto. Su nivel ha ido aumentando paulatinamente cada semana y pese a que desde el comienzo ya contaba con el respaldo de todos, su calidad como cantante no ha hecho más que avanzar.

Así en la gran final ganó a Carlos Torres, del equipo de Manuel Carrasco merced sobre todo a su actuación cantando 'I Have Nothing' de Whitney Houston de una manera brillante. No hubo casi discusión porque se recuerdan pocas actuaciones de tanto nivel como esa en 'La Voz'.

Como testigos del momento estaban los ganadores de las anteriores ediciones, Rafa Blas, David Barrull y Antonio José que cantaron 'Mi marciana', 'The final countdown' y 'El perdón'. Todo antes de que Irene Caruncho celebrase su victoria con otra actuación final y después de cantar con su mentora, Malú.