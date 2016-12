Javián se cuela entre los 3 finalistas para Eurovisión

Javián, Leklein y Fruela son los tres finalistas del #Eurocasting anunciados este martes 20 de diciembre por RTVE.es durante el directo del programa 'Spain Calling', presentado por Irene Mahía y Paloma G. Quirós.

RTVE ha informado de que un jurado independiente compuesto por siete profesionales de distintos ámbitos de la música, presidido por el productor, autor y cantante Juan Magán, ha sido el encargado de valorar las propuestas entre las 10 finalistas.

Sobre los tres elegidos, el ente público ha recordado que Javián, que formó parte del fenómeno de 'Operación triunfo' hace quince años, participa con 'No somos héroes', un tema de pop rock latino compuesto por el cantante junto a José Abraham, Juanma Leal.

Respecto a Fruela, ha destacado que su propuestas es un tema pop, 'Live it up', que ha compuesto junto a Ander Pérez, Javi Reina, Albert Rousseau, y Jeremy Warder. Cantante, actor y presentador, es presentador en el Canale 7 de Italia y también es conocido en Gran Bretaña por su actuación en el programa 'The X factor'.

La tercera finalista es LeKlein con 'Ouch!', pop electrónico latino en cuya composición ha participado junto a David Ascanio, Albert Neve y Abel Ramos. Detrás de LeKlein está Vanesa Cortés, una polifacética artista nacida en Toledo hace 36 años. En 2002 ganó el premio Artista Revelación de Los 40 Principales y, entre sus trabajos más destacados, se encuentra su etapa como cantante residente en la discoteca Amnesia de Ibiza. También ha sido nominada en varias ocasiones como mejor vocalista house en los Dj Mags, premio que ha ganado en dos ocasiones, según ha indicado RTVE.

El jurado independiente, compuesto por siete profesionales de distintos ámbitos del mundo de la música, ha estado integrado por: Juan Magán (presidente), productor, autor y cantante; Pascual Osa, compositor y director de orquesta; Guille Milkyway, productor, autor, cantante y creador del proyecto La Casa Azul; Sheila Blanco, cantante, autora y profesora de técnica vocal; Pepe Herrero, compositor y director de orquesta; Sebastián Alonso, director de Jenesaispop; y David Feito, cantante, autor y productor.

En este sentido, RTVE ha asegurado que todos ellos han emitido sus votaciones de manera individual, valorando sus tres propuestas favoritas con 3, 2 y 1 punto. Tras la suma de sus votaciones, los tres artistas elegidos han sido Javián, Leklein y Fruela.

Por último, ha señalado que Javián, Leklein y Fruela participarán en la gran final del #Eurocasting, que se celebrará en Madrid el 12 de enero y se emitirá en directo en RTVE.es. El más votado por el público se convertirá automáticamente en el primer candidato de 'Objetivo Eurovisión'.