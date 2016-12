El enfado de Cristina Pedroche con sus compañeros en directo: "¡Iros a la mierda!"

Cristina Pedroche no tuvo este martes su mejor programa de 'Zapeando'. No porque se trabase. No porque no le saliesen bien los chistes sino por algo que pasó detrás de ella y que a la colaboradora le sentó muy mal.

En un momento determinado del programa, cuando Cristina debía dar paso a un vídeo del que estaban hablando sus compañeros y ella en 'Zapeando', dos personas del público se levantaron para acercarse a ella y explotar dos globos detrás suya.

La broma, que formaba parte del guion, no sentó bien a la popular colaboradora que saltó de su silla y empezó a proferir quejas sobre lo que le acababa de pasar. "¡Joder! ¡Iros a la mierda! ¡Qué estoy mala!" llegó a gritar Cristina Pedroche en pleno directo de 'Zapeando' para luego terminar asumiendo que todo estaba previsto.