El emocionante anuncio de Navidad de 'Campofrío' contra "la crispación"

Campofrío ha estrenado 'Hijos del Entendimiento', su última campaña de Navidad con la que ha querido rendir homenaje a la capacidad de entendimiento y la tolerancia mostrando la unión de parejas españolas ideológicamente opuestas.

De esta forma, el nuevo spot navideño narra las historias de parejas formadas por una españolista y un independentista catalán; un ateo y una creyente; un carnívoro y una vegetariana; un bético y una sevillista; un policía y una manifestante; una simpatizante del PP y uno de Podemos; y una taurina y un antituarino.

Así, la nueva historia creada por la agencia McCann, con la llegada de la Navidad ha querido poner de relieve la capacidad de los españoles para superar diferencias de opiniones, prejuicios, creencias o ideologías a través del entendimiento y del amor.

"Las historias que vemos en el anuncio son auténticas, no están protagonizadas por actores, sino por gente de la calle, y eso añade una responsabilidad, pero es también un aliciente. Entendemos que esta elección aporta una cercanía a la campaña que siempre hemos perseguido", ha explicado la directora general Creativa de McCann, Mónica Moro.

"Cada Navidad proponemos una reflexión colectiva que sirva también como una crónica social de lo que ha dado de sí el año. En esta ocasión, en mitad de un entorno de crispación, hemos querido decirle a la gente que no seamos nosotros mismos, a través de nuestros prejuicios o nuestras diferencias de opinión, los que nos impidamos disfrutar, y conocer a gente maravillosa, aunque no piense como nosotros"

Por su parte, el director de Marketing de Campofrío, Daniel Gómez, ha recordado que la compañía "siempre" dice: 'Que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida'. "Cada Navidad proponemos una reflexión colectiva que sirva también como una crónica social de lo que ha dado de sí el año. En esta ocasión, en mitad de un entorno de crispación, hemos querido decirle a la gente que no seamos nosotros mismos, a través de nuestros prejuicios o nuestras diferencias de opinión, los que nos impidamos disfrutar, y conocer a gente maravillosa, aunque no piense como nosotros", ha apuntado.

Según ha señalado, el primer paso para superar las diferencias es hablar sobre ellas y la campaña pone el foco sobre el entendimiento desde su mismo título, sobre intentar encontrar lo que une por encima de lo que separa. "Debemos ser capaces de superar y aprender a convivir con todas nuestras diferencias", ha añadido.

Por último, Campofrío ha asegurado que quiere que los ciudadanos compartan las historias de esas personas cercanas que buscaron el entendimiento en vez de la distancia, para lo que insta a enviar sus historias a través de www.hijosdelentendimiento.com. Campofrío seleccionará las mejores para formar parte de una obra de teatro que se estrenará en Madrid en las próximas semanas.

