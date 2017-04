Sindicatos y patronal se acusan mutuamente de no querer negociar

Parece el cuento de nunca acabar. Los dardos van y vienen de un lado a otro y al final lo que hay es un acuerdo que no termina de firmarse cuando debería haberse hecho en diciembre y una mesa para la que los asientos siguen vacíos y por el momento sin fecha de ser convocada. Se trata de la negociación colectiva y el pacto al que sindicatos y patronal deberían llegar para fijar el incremento salarial para 2017, una recomendación que están esperando más de 7 millones de trabajadores que se rigen por los convenios colectivos.

UGT y CC OO acusaron este miércoles a la CEOE de no querer negociar y urgieron a los empresarios a convocarles a la mesa de negociación para discutir la última propuesta que les hicieron y que consistía en un incremento salarial entre el 1% y el 2,5%, algo que les parece “insuficiente”. Cabe recordar que los sindicatos piden una subida para 2017 de entre el 1,8% y el 3% y también proponen que se pacte ya para 2018. “Tenemos una patronal que no quiere negociar, que lo tiene todo y no quiere perder nada”, criticó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante la presentación de los actos que se desarrollarán con motivo del Primero de Mayo. “No hay excusas. Ese alargamiento 'sine die' al que nos tiene sometidos la CEOE, estas duchas de agua caliente y agua fría se tienen que acabar para concluir en una mesa en la que sepamos si estamos de acuerdo o no”, continuó. Por su parte, su homólogo de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, calificó la “negociación de surrealista” y aseguró que “tras la escueta carta de la patronal -enviada el pasado 5 de abril-, les hemos respondido de forma extensa”, algo que niegan desde la CEOE.

Tanto Álvarez como Toxo avisaron a la patronal de que “el tiempo está agotado ya” y “no ha habido ninguna reunión, ni formal ni informal”. “Si la CEOE no tiene al menos la valentía de sentarse y decir en qué no estamos de acuerdo, ellos serán los responsables, y en parte el Gobierno por omisión”, advirtió el dirigente de UGT, al tiempo que Toxo avisaba de que CC OO no va a llegar a su congreso -que se celebrará a finales de junio- con la mesa abierta y sin acuerdo. “Que no se piensen que esto puede estar permanentemente en el limbo y no va a pasar nada. ¡Claro que va a pasar!” aseguró el líder de CC OO.

Así, los sindicatos amenazaron con que, si finalmente no hay acuerdo, además de que se manda un mensaje negativo a la economía, que al menos genera incertidumbre, la conflictividad laboral, tanto a nivel sectorial como empresarial, aumentará. “Esto generará un calvario para la CEOE y las empresas de este país”, advirtió Álvarez, quien avisó también de que, llegado el caso, coordinarán esfuerzos y ejercerán más presión para cerrar cada convenio sectorial en las mejores condiciones.

La CEOE, por su parte, asegura que ellos ya les mandaron su última propuesta y que lo lógico sería que ellos pidieran una reunión para hablar del tema, algo que -según fuentes de la patronal- no han hecho, quizá porque prefieren no hacer nada hasta el 1 de mayo.