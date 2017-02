Los sindicatos anuncian movilizaciones para las «próximas semanas»

Habrá movilizaciones en las “próximas semanas”. Así lo anunció este jueves el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, durante un desayuno informativo con periodistas. Lo que no ha desvelado aún son las fechas, que se sabrán el próximo 14 de febrero, cuando, junto con UGT, comparezcan en rueda de prensa conjunta para hacerlo público.

El motivo principal de las protestas está en la negociación colectiva -más bien en su ausencia- que iniciaron sindicatos y patronal el pasado mes de octubre para como mínimo fijar la subida salarial para 2017, fleco que no quedó atado en el III Acuerdo de Negociación Colectiva. “Yo no diría que las negociaciones están rotas”, explicó Toxo, pero sí puso de relieve que la última reunión se celebró el pasado mes de diciembre y dos meses “no avanza y sólo nos mandamos cartas”. “Esto no se puede mantener más tiempo”, espetó el líder sindical, que rechazó una vez más la propuesta de la CEOE de una revalorización salarial de hasta un 1,5%, la misma pactada para 2016, pero que podría sumar "hasta" un 0,5% "adicional" en función de la productividad de las empresas y la "reducción del absentismo laboral". Tanto UGT como CC OO se muestran firmes en rechazar toda subida cuyo punto de partida sea 0 y su propuesta es una horquilla que va entre el 1,8% y el 3,8% en función de la situación económica de cada compañía.

Tampoco aclaró Toxo la intensidad de unos procesos de movilización que considera “inevitables” y apuntó que se irá “determinando” en función de la reacción que tengan las “contrapartes”. "Apelamos a la negociación pero también a la movilización por si ayuda a mover posturas", recalcó. Otra cuestión es si hay posibilidad de convocar una huelga general, para lo que UGT considera que no hay “músculo suficiente”. A juicio de Toxo, “el músculo se entrena” y admitió qu eno le gusta hacer futuribles sobre este tema: "No se anuncia, se hace cuando toca".

El futuro de Toxo

El secretario general de CC OO también ha confesado que, aunque lo tiene “casi decidido”, sigue “deshojando la margarita” sobre si se presentará o no a la reelección. Pero al menos ya ha puesto un plazo para anunciarlo: “despejaremos la incógnita en cuatro semanas”. Pese a que no quería hablar de este tema, no le quedó otra y explicó que hay dos posiciones dentro del sindicato: la de aquellos que piensan que conviene hacer un cambio de fondo en las estructuras de dirección y es el momento de hacer una renovación generacional, y la de quienes consideran que pesan más las razones para dar continuidad. Solo dejó caer dos cosas más: que en caso de que él se fuera, la persona que le sustituiría sería “conocida”, y que nadie le ha apuntado nombres, por lo que será que “piensan que voy a seguir”.