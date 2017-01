Investigan si un funcionario lleva cobrando diez años sin ir a trabajar

Este tio tendrá un jefe que se lo habrá permitido ¿no? ¿o no? a quien tienen que preguntar es a su jefe y que él de explicaciones... o ¿es que este hombre no tiene un jefe? Habrá que depurar responsabilidades tanto por su parte como por parte de sus superiores. Ahí lo puso alguien y le dio esos privilegios y sueldo. Hay que saber si lo que cobra está bien cobrado o le pagan un sueldo exagerado por no hacer nada o qué. La Ley de transparencia será para eso también. Espero que la noticia no quede solo en la anécdota y que las agencias o el diario Ideal nos den respuesta a esto ya que han levantado la liebre.