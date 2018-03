Caja Rural confirma las ventajas de las transferencias inmediatas El servicio de la Entidad granadina permite enviar y recibir dinero en segundos IDEAL GRANADA Lunes, 26 marzo 2018, 10:16

Se acabó esperar el ingreso de una transferencia individual durante días, ahora se disponen de más alternativas a la hora de enviar dinero. Caja Rural presenta diferentes sistemas para transferir fondos dependiendo de la necesidad de cada cliente.

Desde la creación de SEPA el entorno de pagos ha cambiado radicalmente para las entidades financieras (SEPA es la Zona Única de Pagos en Euros, iniciativa europea que se puso en funcionamiento hace casi cinco años y que permite a usuarios bancarios realizar sus pagos en euros, tanto nacionales como europeos, en las mismas condiciones y con los mismos derechos y obligaciones con independencia del país de la zona euro donde se encuentren).

Hasta ahora, dentro de este entorno formado por los 28 países de la Unión Europea más Islandia, Liechenstein, Mónaco, Noruega y Suiza, se podían emitir dos clases de transferencias. La primera se recibe en la entidad de destino generalmente al día siguiente de su emisión, si bien, en algunos casos el tiempo de recepción puede ser mayor, dependiendo de que el día de la emisión sea o no festivo, de la cámara a través de la que se procese la operación y de la adhesión o no de la entidad de destino a dicha cámara.

La segunda es la llamada transferencia mismo día que se liquida en unas horas concretas del día (a las 11:00h o a las 15:00h) pero dependiendo de la hora en que se emite y teniendo en cuenta que no medie ningún día festivo. La tercera, recientemente estrenada, es la transferencia inmediata que permite enviar dinero en un tiempo máximo de 20 segundos con disponibilidad inmediata en la cuenta del beneficiario.

Esta nueva transferencia no podrá superar los 15.000 euros, a diferencia de las otras dos modalidades, para las que no existe límite de importe. Caja Rural Granada permite realizar estas nuevas transferencias inmediatas no solamente en sus oficinas, sino también a través de su banca electrónica, Ruralvía Web y Ruralvía Móvil, por lo que el horario para su tramitación y recepción en la otra entidad es 24x7x365 (24 horas los 7 días de la semana, los 365 días del año).

Posibilidades de pago

Esta infraestructura interbancaria que se ha desarrollado permite obtener un sistema fiable que admite que las entidades financieras puedan intercambiar, compensar y liquidar estas transferencias inmediatas. Ya son más de 80 entidades las que se han adherido a dicho sistema, informa Caja Rural.

Con todo ello, se puede afirmar que el sistema de pagos de España se encuentra entre los más avanzados de Europa, consiguiendo que las entidades que lo conforman sean cada vez más competitivas, pudiendo ofrecer a sus clientes productos y servicios mejores.

Por último, la Caja permite también a los clientes realizar transferencias a otros países ajenos al entorno SEPA y transferencias Target, sistema éste creado por el Banco de España también para transferencias urgentes.

La oferta de Caja Rural cubre todo el abanico de posibilidades de pago con su aplicación Ruralvía Pay, que incorpora el servicio Bizum. Con este servicio se pueden realizar pagos menores de forma inmediata y de móvil a móvil, sin necesidad de conocer el número de cuenta del destinatario, sino simplemente su número de teléfono móvil y con independencia de que sea cliente de otra entidad financiera o de la propia Caja.