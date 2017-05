De la Serna advierte de los riesgos de una huelga de los estibadores

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha advertido de los riegos que tendrían las huelgas previstas por los estibadores ante la aprobación del decreto que reforma este sector y que considera que garantiza el mantenimiento del empleo.

De la Serna se ha referido al anuncio de huelga de los estibadores en declaraciones a los periodistas en Pekín, donde participa en las sesiones del foro económico y comercial sobre la Nueva Ruta de la Seda al que asiste también el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Los sindicatos de estibadores, tras conocer ayer el decreto aprobado por el Gobierno, presentaron un preaviso para ocho jornadas de huelga, cuatro de ellas en mayo y otras tantas en junio. Las movilizaciones se llevarán a cabo entre el 24 de mayo y el 9 de junio, concretamente todos los lunes, miércoles y viernes en horas impares.

Ante ello, el ministro ha alertado de que este tipo de movilizaciones generan un grave daño a la economía del país y a los propios puertos.

En concreto, ha resaltado que provoca un riesgo evidente de que alguno de los tráficos marítimos que se desvían cuando se anuncia una huelga, no se recupere posteriormente y se dirija hacia puertos de otros países. "Eso es lo que no desea nadie, ni las empresas, ni el Gobierno, ni seguramente los propios sindicaos", ha añadido antes de confiar en que, finalmente, no se lleven a cabo esas huelgas. Y cree que no deberían convocarse porque el decreto incluye "medidas más que suficientes para garantizar el mantenimiento del empleo y mejorar la productividad de los puertos".

De la Serna ha reiterado el optimismo del Gobierno para aprobar el nuevo decreto, tal y como expuso ya ayer en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Cree que lo facilitan las incorporaciones "positivas" que ha habido en el decreto. "Somos mucho más optimistas para esa convalidación puesto que los encuentros mantenidos con otros grupos nos marcan un escenario en el que por aprobación directa o por abstención, tengamos la mayoría suficiente para aprobarlo", añadió.

Cataluña

De forma especial, destacó las conversaciones que ha habido con el PNV, con Ciudadanos y con elPDeCAT. Las declaraciones de representantes de algunos de estos partidos, como los del PDeCAT, apuntan, ha dicho el ministro, a la posibilidad de esa aprobación.

Ha reconocido que ha tenido contactos directos con responsables de esta fuerza política, que ayer anunció que facilitará la aprobación del decreto absteniéndose en su votación ante los cambios introducidos en el texto.

Que eso pueda traducirse en una mayor colaboración futura entre el Gobierno central y el de la Generalitat es algo que De la Serna asegura que desconoce, aunque reitera que es permanente la disposición al diálogo por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy para solucionar los problemas de los ciudadanos catalanes.

Respecto al apoyo de Ciudadanos después de que votara en contra del primer decreto presentado por el Gobierno, el ministro cree que será consecuencia de que reconocerá el esfuerzo de haber incluido la propuesta de la mediación, en la que se recogen asuntos importantes planteados por los propios sindicatos, y un paquete de ayudas para favorecer la reestructuración del sector.