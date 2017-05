Rajoy afirma que España cumplirá el déficit «sin medidas de ajuste adicional»

El dinamismo de la economía española en el primer trimestre –el PIB se aceleró una décima hasta el 0,8%- es el argumento que ha esgrimido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para asegurar que el objetivo de déficit del 3,1% de este año se cumplirá “sin medidas de ajuste adicionales”. Y eso que el compromiso de reducir 1,2 puntos el déficit en 2017 supone ahorrar de alguna manera 13.000 millones. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo parece confiar en la buena marcha de la recaudación -este año se igualará la cifra previa a la crisis- para lograr el objetivo. Así lo ha manifestado durante su intervención en la clausura de la Asamblea del Instituto de Empresa Familiar al recordar que el país “lidera” el crecimiento de la zona euro y también la creación de empleo.

Rajoy ha recordado que el Ejecutivo ya ha mejorado dos décimas su previsión de crecimiento hasta el 2,7% y ha señalado que otros organismos han hecho lo mismo, como ha ocurrido con el Banco de España (2,8%) o el FMI (2,6%) y que esta semana hará la Comisión Europea. Además, ha resaltado que la previsión es que el crecimiento medio de la economía sea del 2,5% hasta 2020.

El presidente ha insistido en que este comportamiento positivo permitirá cumplir con la senda de estabilidad pactada con Bruselas, un compromiso que ha calificado de “ineludible”. En este sentido, y aunque ha recalcado que en 2017 se conseguirá sin medidas adicionales, lo cierto es que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a una subida de impuestos en las bebidas azucaradas y en la fiscalidad medioambiental por valor de 500 millones si detecta que el objetivo se desvía. De esta forma, Rajoy ha explicado que España logrará reducir el déficit por debajo del 3% en 2018, por lo que logrará salir del programa de vigilancia exhaustiva de la UE (algo que podría dar más margen presupuestario). Asimismo, ha resaltado que en 2020 el país se situará prácticamente en equilibrio presupuestario.

El jefe del Ejecutivo también ha presumido de los buenos datos de empleo. Así, ha recordado que en abril se produjo la mayor creación de empleo de la serie histórica. El presidente también ha recordado que la previsión es que el ritmo de generar medio millón de empleos anuales se mantengan hasta 2020 de manera que a finales de 2019 se cumplirá el objetivo de 20 millones de ocupados

Sin embargo, Rajoy también ha querido lanzar una advertencia. En concreto, el presidente ha señalado que para lograr que esas previsiones positivas de creación de empleo y crecimiento se produzcan es necesario “mantener las reformas” y no “liquidar” las que han funcionado. De hecho, jefe del Ejecutivo ha reconocido que su prioridad no está en continuar con su agenda reformista, sino en evitar que la oposición tumbe las realizadas durante su mandato. “Mi preocupación no es hacer reformas, sino que se mantengan las que ya se han hecho”, ha afirmado.

Aprobar los Presupuestos

En este sentido, Rajoy ha señalado que la fragmentación parlamentaria complica la aprobación de nuevas reformas. “Tengo acordadas algunas pero se necesitan 176 votos”, ha insistido en la necesidad de lograr el respaldo de más partidos. De hecho, ha puesto como ejemplo la dificultad para lograr apoyo en los Presupuestos y ha lanzado un dardo al PSOE, aunque sin citarlo, por su rechazo a negociar las cuentas públicas. “Será interesante saber los argumentos por los que algunos no quieren colaborar en la aprobación de los Presupuestos”

En cualquier caso, entre las reformas pendientes el presidente ha citado la de las pensiones. Así, ha recordado que estas prestaciones suponen el 40% del gasto social en España. Una cifra que aumentará debido a que cada vez hay más pensionistas y las nuevas prestaciones son de mayor cuantía. De hecho, se ha remitido a la conclusiones que salgan de la comisión del Pacto de Toledo que se desarrolla en el Congreso. Sin embargo, ante un auditorio lleno de empresarios, ha dejado claro que “no hay intención de modificar la normativa en cotizaciones sociales”, como reclama la patronal. Y es que el déficit de la Seguridad Social –en 2016 cerró con 18.700 millones- desaconseja cualquier modificación que reduzca sus ingresos.