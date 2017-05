Ciudadanos advierte de que sin Presupuestos «no se podrán pagar las pensiones»

El portavoz económico de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha advertido este jueves a los grupos parlamentarios que votarán en contra de los Presupuestos Generales de 2017, que sin nuevas cuentas "no se podrán pagar las pensiones".

En su intervención en la segunda sesión del debate presupuestario en el Congreso, el dirigente liberal ha explicado que el proyecto del departamento que dirige Cristóbal Montoro incluye una disposición en virtud de la cual se arbitra un préstamo del Tesoro de más de 10.000 millones de euros a la Seguridad social para garantizar la factura de las pensiones. De no desbloquearse, según De la Torre, sería imposible pagar las pensiones "en diciembre".

El dirigente naranja ha defendido el respaldo de su partido al PP para sacar adelante los Presupuestos, aunque se trate de una "chapuza prorrogada" porque permite "hacer políticas posibles" y evita que se incumplan los objetivos de déficit público y se pongan en marcha nuevos recortes. "Lo haremos no solo por responsabilidad sino por convicción", ha insistido.

Con respecto al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV, De la Torre ha pedido al Ejecutivo de Mariano Rajoy que lo explique "con la transparencia debida" a quienes defiende que "los ciudadanos tengan los mismos derechos y la misma financiación per capita vivan donde vivan". Poco antes el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ya advertía de que su formación no permitirá "privilegios" a partidos nacionalistas. "La solidaridad entre españoles está ya bastante cuestionada como para que encima las competencias del Estado no las pague la comunidad vasca", ha remarcado.

Ciuadanos llegó hace unas semanas a un acuerdo con el Gobierno que incluye la extensión de seis meses a un año de la tarifa plana para autónomos (a la que se destinarán 480 millones), el aumento de los permisos de paternidad vigentes desde el 1 de enero y que tendrán una partida específica en las Cuentas, el complemento salarial para los sueldos más bajos de jóvenes o la lucha contra la pobreza infantil, que contará con 340 millones para un plan específico.