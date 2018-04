Mónica Pedraza y Olga Moreno Feledi, de Esdrújula Ediciones, escogen 'A Cristóbal no le gustan los libros' de Eduardo Chirinos. "El protagonista es precisamente un niño al que no le gusta leer y uno de los personajes le introduce en la lectura, además de que las ilustraciones que trae son súper bonitas", recomiendan.

Alba Martín, de la librería Inglés Divertido, aconseja 'The day the crayons quit' de Drew Daywalt y Oliver Jeffers. "Es un libro super divertido", cuenta. "Va sobre unas ceras que se ponen en huelga y escriben cartas a su dueño explicando sus razones. Por ejemplo, el lápiz rojo está cansado de trabajar en Navidades porque siempre le toca dar color a Santa Claus o los lápices naranja y amarillo están enfadados por ver cual es el que le da color al sol. Hay uno que está en huelga porque se ve apartado, que es el Beige... Cada cera aporta su queja y al final el dueño, de forma creativa, soluciona todos los entuertos. Las ilustraciones de uno de mis autores favoritos y la historia es muy divertida. En inglés, además, para que aprenden otro idioma".

Belén Conde, de Boops, aconseja 'Room on the broom' de Julia Donaldson. "Es de una autora, Donaldson, muy famosa y me gusta muchísimo porque todo está en rima, el cuento es magnífico y trata sobre las aventuras de una bruja buena que salva animales. Las ilustraciones son una pasada y la historia también", explica.