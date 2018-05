Mutua Madrid Open Nadal: «No he sido lo suficientemente bueno el día de hoy» «Si no entras en la rueda al principio, es muy difícil meterse en el partido», sentenció el balear, muy crítico con su partido de cuartos de final PABLO DÍAZ Madrid Viernes, 11 mayo 2018, 20:30

Tras el término del partido y la confirmación de la derrota de Rafael Nadal ante el austríaco Dominic Thiem en cuartos de final del Mutua Madrid Open, el tenista balear se mostró crítico con su juego durante el choque disputado en el estadio Manolo Santana, que terminó cediendo por 7-5 y 6-3.

«No he sido lo suficientemente bueno en el día de hoy», declaró Nadal, visiblemente afectado por una derrota que nadie se esperaba, sobre todo después de que el manacorí hubiese ganado los dos últimos campeonatos, el de Montecarlo y el Conde de Godó. La única explicación que Nadal supo encontrar fue la mala suerte, ya que «hay días que uno no juega todo lo bien que le gustaría», comentó en alusión a un partido lleno de errores no forzados por parte del balear.

A pesar de intentar entrar en el partido, Nadal tuvo que remar para competir contra Thiem, que jugó un tenis brillante, sobre todo a la hora de romper los servicios de Rafa. «El partido es como una rueda, si al principio no comienzas bien luego es muy difícil poder entrar», aseguró Nadal, que no quiso poner más excusas a su mal partido en la Caja Mágica.

Sobre el austríaco, uno de los aspirantes a suceder a Rafa en el trono de la tierra batida, el manacorí sólo tuvo buenas palabras. «Es un jugador potente y con mucha fuerza, y además está en un muy buen momento de forma», afirmó Nadal, que sufrió todos y cada uno de los veinticinco golpes ganadores del tenista de Austria.

Sin número uno

La derrota frente a Thiem viene acompañada de la mala noticia de la pérdida del liderato en el ranking ATP, que vuelve a manos de Roger Federer. «Me quedan dos semanas buenas en tierra para remontar», comentó el balear, que lanzó una crítica al sistema de puntuación de la competición, alegando que «no se puede ser número uno estando cinco meses sin competir».