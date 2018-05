Mutua Madrid Open Nadal: «No me preocupa ser el favorito en Madrid» Rafa Nadal, entrenando para el Mutua Madrid Open. / Mariscal (Efe) «Siempre es un gusto jugar con el apoyo de tu gente», comenta el balear, que defiende título en la Caja Mágica PABLO DÍAZ MADRID Lunes, 7 mayo 2018, 17:24

«Estoy preparado y me encuentro bien físicamente», dijo Rafael Nadal, número 1 del mundo, en la rueda de prensa previa a su debut en el Mutua Madrid Open, uno de los torneos que mejor se le dan y donde defiende título, ya que venció al austríaco Dominic Thiem en la final de la última edición.

El manacorí, que se estrenará ante el ganador del partido entre Gaël Monfils y Nikoloz Basilashvili, es el rival a batir, a juicio de todos los participantes en un torneo que se desarrolla sobre tierra, la superficie en la que mejor se desenvuelve. «No me preocupa ser favorito o no, me importa estar bien preparado», dijo Nadal, quien viene de ganar de forma consecutiva en Montecarlo y en Barcelona y que es el tenista que más veces ha triunfado en la capital española, donde acumula cinco títulos.

«He tenido un muy buen nivel de juego últimamente y estoy muy feliz de cómo vengo jugando al tenis», declaró Nadal, que se mostró muy contento de volver a Madrid, ya que la respuesta del público siempre que pisa la Caja Mágica es espectacular y a él le encanta «recibir todo el cariño de los fans».

Edición especial

Este año, la Caja Mágica celebra una serie de acontecimientos muy especiales. Será la décima edición del Mutua Madrid Open, la última antes de que Feliciano López sea nombrado director del torneo, tomando así el relevo de Manolo Santana. Un nombramiento que Nadal considera una «muy buena noticia» para el futuro del tenis español, ya que considera que el Masters 1000 de Madrid «es un gran evento». «Espero que siga muchos años más», remachó.