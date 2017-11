Goffin baja de las nubes a Federer

«Esta temporada ha sido perfecta»

"Es un poco decepcionante acabar de esta manera. Pero lo que ha pasado hoy es menos importante si pienso en cómo ha sido la temporada completa. Con este año, estoy extremadamente feliz", arrancó su rueda de prensa, tras la derrota ante David Goffin, Roger Federer.

"No sentí que pudiera variar mucho o hacer cosas diferentes en esta pista. Si me dices que (Goffin) iba a jugar atrás en la pista y a liftar tanto la bola, es un gran cambio. A parte de eso, no vi muchas diferencia con nuestros enfrentamientos previos", reflexionó el campeón de diecinueve Grand Slams.

La derrota, quinta del año y primera de estas Finales ATP, dejan al suizo sin posibilidades de optar a la séptima corona en este torneo y con el número uno a 1.040 puntos de distancia. Pese a ello, Federer considera que "viendo cómo fue el año pasado, esta temporada ha sido perfecta".

"La rodilla no es un problema y la lesión de espalda fue algo puntual en Montreal. Estoy muy aliviado de haber sido capaz de acabar así de fuerte la temporada, con buenos resultados en Shanghai, en la Laver Cup, en Basilea y también aquí. Esto quiere decir que esas lesiones son cosa del pasado. Considerando cómo fue el año pasado, esta temporada ha sido perfecta", reconoció.

Federer se lesionó en la rodilla en Wimbledon 2016 y paró durante seis meses -hasta el último Abierto de Australia- para conseguir este 2017 una de las temporadas más exitosas de su carrera, con seis títulos, incluidos dos "Grand Slam" -Australia y Wimbledon-y tres Masters 1.000 -Indian Wells, Miami y Shanghai-.

"La preparación para 2018, obviamente, no va a ser de seis meses con el año pasado. No van a ser seis semanas de tenis, serán dos o tres, pero será corto. Lo he hecho durante quince años, asi que espero poder manejarlo", comenzó el de Basilea.

"Necesito vacaciones en este momento de la temporada. No solo por mí, también por mi mujer y por mis hijos. Todos necesitamos pasar tiempo con la familia. Son los momentos más importantes de nuestra vida", afirmó el ocho veces campeón en Wimbledon", reflexionó.