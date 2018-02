Tenis Carballés alcanza la final tras imponerse al eslovaco Martin Se enfrentará en la final a Albert Ramos EFE GUAYAQUIL Domingo, 11 febrero 2018, 01:24

El granadino Roberto Carballés, procedente de la previa, se impuso al eslovaco Andrej Martin y accedió a la final del Abierto de Ecuador, en la que se enfrentará al también español Albert Ramos, que derrotó en la otra semifinal al brasileño Thiago Monteiro (6-4, 6-7 (4-7), 6-4).

Carballés necesitó dos horas y 26 minutos y tras remontar una manga en contra se apuntó la primera semifinal por 4-6, 6-3 y 6-2.

«Ha sido un partido durísimo, Andrej ha realizado un gran torneo, es un jugador muy sólido en su juego, muy duro para poderle ganar cada punto. En el primer set estuve algo nervioso, sentí fuertes dolores de estómago, en el segundo set me sentí mejor y en el tercero me sentí increíble», resaltó Carballés en Ecuador TV.

«Ahora mismo siento mucha felicidad, no me lo esperaba, ahora a descansar a la espera del partido de mañana. Todos los años en que he venido he sentido un apoyo enorme del público, es como si estuviese jugando en España, ojalá me sigan apoyando mañana», añadió.

Martin comenzó mostrando un gran despliegue físico para incomodar a Carballés, que dio muestras de alguna complicación abdominal, y con un 6-4 el eslovaco ganó el primer set.

El español regresó a la cancha con una predisposición diferente sorprendiendo a Martin, que no logró reponerse y terminó perdiendo la posibilidad de asegurarse el partido, mientras el granadino ganó en confianza y se impuso por 6-3.

Carballés continúo en la ruta de la victoria y, por más que se esmeró Martín, cada golpe y cada servicio salió mejor. Redondeó su remontada con su segundo set por 6-2.