Zancadas en un muro de mil metros

Carlos García y Silvia Lara, nuevos campeones de Andalucía de kilómetro vertical ALEJANDRO MOLINA Sierra nevada Lunes, 10 julio 2017

Todo llega. Dos años después, el granadino Carlos García Hurtado se sacó la espina en el Kilómetro Vertical disputado ayer en Sierra Nevada. Ahora sí, es el Campeón de Andalucía de la especialidad. El escenario no era fácil, pues el evento consta de cinco kilómetros con un desnivel positivo de mil metros. La dureza fue máxima, con la meta situada a 3.050 metros de altitud. El del club Bicha No fue el más rápido del día, honor que le correspondió al aragonés Daniel Osanz Laborda con un tiempo de 45 minutos y 38 segundos. Al ser júnior y de otra comunidad autónoma, no optaba al título andaluz, pero suyo fue el mejor tiempo. Un minuto y nueve segundos más fue lo que invirtió Carlos García, quien sufrió algo parecido en 2015. Ese año ganó la carrera pero su categoría era júnior y no se le concedió el título regional absoluto, que recayó precisamente en Ignacio Morón, segundo ayer. «No tenía planeado correr este año. Vine hace dos años pero me quedé con una espinita clavada», reconoció Carlos poco después de cruzar la línea de meta, situada muy cerca de la cumbre del Veleta.

Hurtado sentenció el campeonato en la segunda mitad del trazado, en el área de Borreguiles. «Me ha encantado porque íbamos un poco picados, entre amigos. Nos conocemos todos. Ignacio Morón estaba muy pegado a mí», explicó para asegurar, a continuación, que había estado tirando desde el momento en el que se dio la salida. Morón vendió cara su derrota y le tomó la delantera el las rampas más duras de llegada a Borreguiles, pero fue un espejismo. «En la segunda mitad he podido dar un pequeño hachazo y quedarme sólo hasta llegar arriba», dijo el campeón.

En total fueron ciento cincuenta los corredores que tomaron la salida, el límite máximo impuesto por parte del Parque Nacional.

La prueba se convierte en un entrenamiento para Mireia Belmonte de cara a los mundiales

En mujeres la victoria fue para la jienense, de Castillo de Locubín, Silvia Lara, ganadora el pasado mes de enero del Snow Running de Sierra Nevada. A pesar de reconocer que no tuvo buenas sensaciones, se quedó sola en los primeros compases de la carrera. «Hemos salido todas juntas, a diferencia del año pasado, que partíamos tandas de cuatro. A partir del primer kilómetro nos hemos empezado a distanciar», comentó la Campeona de Andalucía, que no ocultó su sorpresa al verse ganadora en una prueba tan exigente como el Kilómetro Vertical. «No esperaba conseguir tanta ventaja, ni siquiera tenía buenas sensaciones», dijo.

De la piscina a la Sierra

Ellos fueron los ganadores del día, pero la estrella de la jornada fue la nadadora catalana Mireia Belmonte, que volvió a participar por tercer año consecutivo aprovechando su concentración con el resto del Equipo Nacional en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada. No hubo cámara que no reparase en su presencia y no dejó de hacerse fotos con el resto de participantes poco antes de que se diera el pistoletazo de salida. No le fue mal a la nadadora olímpica, que marcó un tiempo de una hora, catorce minutos y cincuenta y cuatro segundos. «El kilómetro es muy duro y los nadadores no estamos acostumbrados a este tipo de cosas pero es muy gratificante porque cuando subes la recompensa emocional es bonita» dijo Belmonte, que bromeó afirmando que el Kilómetro Vertical «es como una tradición cada vez que estamos aquí». Sea como fuere, el esfuerzo no le vino mal como entrenamiento de cara a los Campeonatos del Mundo que tendrán lugar dentro de dos semanas en Budapest. «Es una experiencia bonita para ir en la mejor forma posible», comentó. Sobre sus posibilidades de medalla fue cauta. «Estoy entrenando bastante bien. A ver si hay suerte este año y podemos conseguir el oro pero es una cosa muy difícil y no quiero mencionarlo mucho».

Carrera por montaña

Antes, el sábado, había tenido lugar la carrera por montaña, que junto al Kilómetro Vertical completaba el programa del Mountain Festival organizado por el Club Alpino Benalmádena.

La victoria fue para el granadino Antonio Jesús Valle (CD Olimpo) que reeditó así su victoria del año pasado en la misma prueba. Lo hizo con un tiempo de 1 hora, 41 minutos y 31 segundos. En mujeres, la mejor fue la malagueña Carmen Navarro (Club Alpino Benalmádena) con una marca de 2 horas, 8 minutos y 58 segundos).

La carrera se disputó en horario vespertino con ciento cincuenta corredores sobre un recorrido de dieciocho kilómetros, sensiblemente inferior al de la edición del pasado año.

Antonio Jesús Valle supo regular muy bien y le dio resultado. «Hay que salir reservón porque hay mucho desnivel en pocos kilómetros. En el primer llano he cogido un buen ritmo que me ha permitido ir separándome poco a poco. El resto es bajar y guardar fueras para volver a subir en el Río», explicó. A pesar de la dureza, Valle reconoció que su objetivo no era otro que el de preparar la maratón de la Ultra Sierra Nevada, que se celebra el próximo fin de semana. «Esta ha sido una temporada bastante fuerte porque empecé con la Selección Andaluza de nuevo y ganamos por equipos el Campeonato de España. MI próximo objetivo es la semana que viene, quiero volver a ganar la maratón de la Ultra Sierra Nevada, aunque va estar muy difícil porque viene Roberto Heras», repasó.