Granada Femenino Victoria contundente para seguir en la batalla El Granada salió despistado, con una velocidad menor a la que nos tienen acostumbrados OLEA GRANADA Domingo, 26 noviembre 2017, 20:40

Tras la dolorosa derrota de la pasada jornada, las de Valverde se imponían en la mañana del domingo por un contundente 9 a 1, a un Club Deportivo Pozoalbense que empezó marcando, en un despiste de las locales, y que estuvo plantando cara al Granada hasta el minuto 65, manteniendo el empate hasta ese momento, junto cuando la máquina rojiblanca se puso en modo apisonadora, marcando 7 goles en veinte minutos lo que desluce el buen trabajo defensivo que habían realizado las cordobesas hasta ese momento.

El Granada salió despistado, con una velocidad menor a la que nos tienen acostumbrados. Parecía que la derrota ante el Extremadura seguía aún pesando en el equipo de Valverde que no terminaba de imponerse en el campo. En frente un Pozoalbense muy motivado, muy correoso y defendiendo muy encima de las locales, anticipándose muy bien, y asfixiando el juego de las nazaríes. Fruto de esta falta de intensidad en el minuto 24 llegó el gol de las cordobesas. Andrea enviaba el balón a su defensa, pero se anticipaba María del Mar, que estaba sobre la jugada, robando la pelota y lanzando un trallazo ante el que la cancerbero rojiblanca no puedo hacer nada. Las visitantes se adelantaban y en el Granada los peores fantasmas hacía su aparición. Al equipo le costaba hacerse con el control del juego, no terminaba de dominar, parecía no tener su día. Pero en el 32 apareció Elo, fundamental en la remontada de su equipo, y conseguía igualar. Con este tanto se tranquilizaban un poco las cosas, aunque con el empate se llegaría al descanso.

9 Granada CF A. Romero, Urre, Raky, White, Alba Pérez (min. 73 Adriana Cuadros), Coronel, Mari (min. 78 Mushu), Elo (min. 81 Yurena), Laura Perez, Lauri y Oviedo (min. 66 T. Galán). 1 CD Pozoalbense M Carmen, Ana Bejarano (min. 41 Beatriz Bravo, min. 75 Maríka Fdez.), Clara Díaz, Ana Coleto, Zaira Tome, Victoria Arévalo, Juani Torres, Loba, M Carmen Fdez. (min 46 Wisi), Ana Troyano (min. 68 Ana Troyano). Goles 0-1 min. 25 Maria del Mar; 1-1 min. 34 Elo; 2-1 min. 65 Elo; 3-1 min. 66 Ana Coleto (pp); 4-1 min. 70 Elo; 5-1 min. 74 Lauri; 6-1 min. 82 Urre; 7-1 min. 85 Yurena; 8-1 min. 87 Adriana Cuadros; 9-1 min. 89 Lauri. Colegiada Beatriz Torres, asistida por Laura Fernández y Arantxa Pérez. Amonestó a las locales, White, Yurena y Mari. Incidencias partido correspondiente a la décimo primera jornada de la Segunda División Nacional de Fútbol Femenino, Grupo 4, ante doscientos aficionados.

Tras la reanudación, el Granada encerró al Pozoalbense en su campo. Generaba constante peligro, pero no terminaba de incrementar su ventaja, hasta que nuevamente Elo volvía a marcar, en el minuto 65, desatascando de esta manera a su equipo que empezó a comportarse como si se hubiera quitado un tremendo peso de encima. Un minuto después, en el 66 era Laura Pérez, que llevaba mucho avisando quien le ganaba la partida a Maria del Mar con un disparo desde fuera del área que terminaba cabeceando en propia puerta Anda Coleto. El tres a uno calmaba mucho más los ánimos y empezaba el festival rojiblanco. En el 70 Elo nuevamente marcaba, haciendo su triplete particular. En el 74 era Lauri, que había tenido ya dos postes. En el 82 era Urre, que se llevaba un balón en un rechace. En el 85 Yurena que acababa de salir. En el 87 Adriana Cuadros hacía el octavo, pero el equipo seguía volcado en el ataque, y en el 89 Lauri hacía el noveno. Duro castigo para las visitantes que no dejaron de pelear en todo momento.

Esta victoria, sumada a la del Málaga, ante el Extremadura, por 3 a 0, deja las cosas iguales. Las costasoleñas por delante, con dos puntos más que las de Valverde, que la próxima semana viajarán hasta Sevilla para enfrentarse al Híspalis, en el penúltimo partido de la primera vuelta.