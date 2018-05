RUGBY Veteranos de París, Londres y Roma para el Memorial Haro Vallejo Los organizadores del Memorial, con Alhambra Nievas. / IDEAL La cita que amadrina Alhambra Nievas se disputa mañana en el campo de la Diputación y se espera la asistencia de 350 personas CÉSAR GUISADO GRANADA Sábado, 5 mayo 2018, 01:41

El campo de césped natural de la Ciudad Deportiva de la Diputación de Granada volverá a convertirse en la joya de la corona del rugby granadino durante este fin de semana. Será concretamente el domingo cuando la instalación de Armilla acoja el Memorial Manuel Haro Vallejo, un torneo para jugadores veteranos que va ya por su décimo tercera edición y que en esta ocasión trae a los combinados de Les Gars Barrus de París, a los Autumn de Roma, a los Old Albanians de Londres y que ya tiene lista de espera para el año que viene.

Ayer se llevó a cabo la presentación oficial del evento en la sede central de la Diputación, con la presencia de Purificación López, la diputada de Deportes, del vicepresidente de la Asociación de Veteranos Escoriones, Guillermo Rodríguez, el delegado de la Federación Andaluza de Rugby en Granada, Fat Matorui, los capitanes de las tres selecciones y la árbitra granadina Alhambra Nievas, que ejerce como embajadora internacional de este Memorial.

López quiso agradecer la implicación de todas las partes señalando la consolidación del deporte del balón oval en la provincia, como granja de valores para los más pequeños, a través del ejemplo que dan estos veteranos, en especial la Asociación Escoriones. «He tenido la suerte de jugar en este campo de rugby y es uno de los mejores campos en los que he jugado a nivel nacional. Vais a tener unas vistas espectaculares y vais a disfrutar de jugar aquí», descubría por su parte Nievas, señalando su pesar por no poder acompañar en la cita ya que durante el fin de semana se desplaza para arbitrar en liga. «No tuve la ocasión de conocer en persona a Manuel Haro, pero me han hablado maravillas de él y me contaban que era una muy buena persona, que fue líder, propulsor y que llegó a jugar en todos los equipos de Granada. Así que gracias a los Escoriones por no olvidaros de esa persona», indicó, deseándoles a los jugadores que disfrutaran «muchísimo» de la cita. Para el delegado en Granada de la FAR, «es un placer decir que este trofeo crece con la colaboración de las instituciones, de la Diputación de Granada, que siempre está aquí para ayudarnos», dijo Matorui, advirtiendo que la asociación ha preparado un 'tour' para que los visitantes «disfruten de Granada durante el fin de semana, de la gastronomía y principalmente de la tapa, para que Granada sea conocida un poco más en Europa y en el Mundo», subrayó.

Al evento se espera que acudan 350 personas, con jugadores de entre 35 y 60 años que al término de la jornada disfrutarán de una paella como tercer tiempo, recordando a la figura personal y deportiva y a la trascendencia que tuvo en el crecimiento del rugby granadino, Manuel Haro Vallejo.