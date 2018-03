DEPORTE PROVINCIAL «Sé de dónde vengo y quién estará a mi lado gane o pierda el cinturón» John Carter posa desafiante en la calle Arzobispo Pedro de Castro, junto a su casa. / ALFREDO AGUILAR John Carter Nuevo, aspirante al título de España del peso superpluma, también conocido como 'El Francotirador' ha sido designado para pelear por la correa ante Juan Luis González, un «boxeador que tiene mucha experiencia» SERGIO YEPES GRANADA Sábado, 24 marzo 2018, 01:36

El pasado 16 de marzo el Comité de Boxeo profesional premió la progresión del púgil granadino John Carter (7-0-1) nombrándolo aspirante al título de España del peso superpluma, que dejó vacante el bilbaíno Jon Fernández. Con fecha y lugar aún por determinar el órgano de la Federación Española resolvió que se tendrá que enfrentar al asturiano Juan Luis 'Juancho' González, que es un «perro viejo» y encadena una irregular serie de 8-8-1. El tema está en que en el momento de ser designado 'El Francotirador' ya tenía concertada una pelea en Bilbao ante el madrileño Adri Rodríguez (3-3-0) el próximo 28 de abril. Y que aunque apunta como claro favorito, el del Distrito Beiro se tendrá que subir al cuadrilátero a sabiendas de que tiene que vencer para poder mantener el privilegio.

-Al final se le llegó a presentar la gran oportunidad de su vida, pero de una manera muy extraña...

-Pues sí. Porque si ganara la correa no tendría posibilidad de hacer defensa voluntaria, que el campeón siempre puede hacer una, sino que tendría que ser obligatoria ante (el balear) Víctor Bonet (7-0-0), también por mandato de la Federación. Pero antes de pensar en todo esto prefiero pensar en el próximo combate. Tengo que respetar a Adrián Rodríguez, que es un chico técnico, diestro, más bajo que yo y fuerte físicamente. Puede que sea uno más de entre aquellos con los que me he enfrentado, pero seguro que ofrecerá dificultades.

«Cualquier hijo que tuviera a su padre enfermo no se sentiría bien dejándolo solo»

-Todas las apuestas le dan como favorito, por lo que usted está llamado a pelear por el título. ¿Sería el premio a la perseverancia?

-Sí. Pero tenga o no opciones al título voy a seguir entrenando igual. El boxeo es lo que me ilusiona, lo que me mantiene motivado. No conozco otro tipo de vida. Llegado el caso intentaría hacerlo lo mejor posible ante Juan González, al que también sería complicado ganarle. Es un boxeador con mucha experiencia y que encima es zurdo, el primero con el que me mediré desde que soy profesional.

-Con Rodríguez volverá a pelear a seis asaltos, mientras que la final por el título sería a diez, una distancia en la que nunca se ha probado. ¿No sería subir un escalón muy alto?

«Casi todos los boxeadores salimos de barrios obreros y tenemos que ganarnos la vida como podemos»

-Puede que sí. Por eso a mí me gustaría que entremedias hubiera una pelea a ocho asaltos. Pero si no tengo la oportunidad iré a por el título directamente. Exige más pero no le tengo miedo.

-Tampoco se asustó con ese salto Felipe Castro, que disputó el título de España de los supergallos en octubre de 2017. Justo 59 días de que López Clavero se hiciera con el de los superwélter. El boxeo local vive un momento histórico...

-Pues la verdad es que sí. Todos los boxeadores granadinos estamos trabajando muy duro y gracias a Dios estamos pudiendo recoger los frutos. Esperamos que en el futuro todo sea mejor todavía.

-Su entrenador, Omar Sánchez, ha logrado que usted note menos el tener que alternar el boxeo con el trabajo que debe desarrollar en la carpintería familiar para ayudar a su padre. ¿Se dedicará sólo a entrenar para preparar estas peleas?

-Qué va. De hecho, sigo trabajando. Aunque es verdad que mi padre me ha dado permiso ahora para poder escaparme tres mañanas a la semana, en las que entreno al igual que por las tardes. Pero prefiero que sólo pueda ser así. Él me necesita porque está enfermo. Cualquier hijo que tuviera así a su padre no se sentiría bien dejándolo solo.

-Él es su admirador número uno. Supongo que estaría encantado si cuajaran las gestiones que se van a hacer para intentar que el título se disputara en Granada.

-¡No sabía que existía esa posibilidad! La verdad es que estaría muy guapo el poder pelear delante de mi gente. Me sentiría muy arropado por los aficionados de Granada. La verdad es que me siento muy querido. La gente es muy cariñosa conmigo por la calle.

-Usted ha levantado mucha expectación por su racha triunfal pero ¿se imagina lo que podría ser el día después del señalado con una derrota en su serie?

-Por lo que a mí respecta no pasaría nada. Sé dónde vengo y quién estará a mi lado gane o pierda el cinturón. Quienes me conocen saben que yo no he cambiado. Que soy más feliz estando con los míos que saliendo por la tele. Y que conozco perfectamente a quienes se acercan a mí simplemente por el interés.

Rocky Balboa

-¿Qué le decimos a todos aquellos que piensan que está pudiendo llegar a este punto porque en profesional se ha enfrentado a unos cuantos jornaleros?

-Pues que se hubieran subido ellos al ring con los jornaleros. Y que también les ganaran, como hice yo. En el boxeo no hay rival fácil. Al que supuestamente lo ha sido me lo he quitado de en medio muy rápidamente. Lo malo es que te dé guerra un oponente que sea malo. Eso sí que sería para preocuparse, pero he podido demostrar que conmigo no ha sido ese el caso.

-En su última comparecencia en Granada para pelear contra el rumano Ion Costin fue presentado en el cuadrilátero con la canción 'Eye of the Tiger', popularizada en la saga cinematográfica Rocky. ¿Por sus circunstancias se ve reflejado en 'El Potro Italiano'?

-¡Ojalá fuera yo tan bueno como él, ja, ja! Como mucho, nos parecemos en que los dos tenemos orígenes humildes. Casi todos los boxeadores salimos de barrios obreros y tenemos que ganarnos la vida como podemos. Con mucha suerte puedes vivir de boxear, pero lo normal es que no. Sueles quedarte con una mano delante y con otra detrás.

-Al igual que el púgil de ficción, usted se las llevó de todos los colores siendo amateur. ¿Qué recuerdos le quedan de aquella etapa?

-La nariz rota, porque es verdad que me las daban por todos lados. Pero eso fue así porque nunca le he rehuido a nadie. A los que eran muy buenos al menos les plantaba cara. Me gustaría volver atrás y revivir aquello, porque a diferencia de ahora peleaba todas las semanas y así al menos podía disfrutar.

-Rocky llegó a estar arruinado después de haber ganado muchísimo dinero. ¿Qué cree que será de usted después del boxeo teniendo en cuenta que sus bolsas están siendo muchísimo más chicas?

-Pues seguiré en la carpintería familiar. O quizás monte un gimnasio. Aunque guardo todos los artículos de periódico en los que he salido para ver si mostrándolos a alguien me puedo colocar en un sitio mejor. ¿Quién sabe? Pero todavía no quiero pensar en ello.