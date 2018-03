El Universidad dilapida sus últimas opciones frente al Almería y consuma el descenso

El CD Universidad de Granada consumió sus últimas opciones para intentar evitar el descenso, pero sus intentos fueron en vano y finalmente perdió la categoría al no ser capaz de superar en la penúltima jornada de la División de Honor B al Unión Rugby Almería, único rival que había quedado a su alcance para evitar el último puesto al final de la competición regular. Lo intentó por todos los medios, pero una mala primera parte le condenó y de nada le valió la reacción que protagonizó en el segundo periodo. El empate le llevó igualmente a la pérdida de categoría. Solo le valía ganar en esta jornada.

La nefasta segunda vuelta le pasó factura y no podrá conseguir la permanencia. Son once ya las jornadas en las que no ha sumado ningún triunfo y eso le ha castigado a no cumplir su objetivo.

El partido se jugó sobre un césped muy embarrado en el campo de Fuentenueva. El equipo universitario se mostró nervioso al principio por lo mucho que se jugaba y esa circunstancia fue aprovechada al máximo por el Unión Rugby Almería, que en un cuarto de hora consiguió dos ensayos y dos transformaciones, que le hicieron colocarse con un inquietante 0-14 en los primeros veinte minutos. La incertidumbre se apoderó del Universidad y se atascó por completo en el resto de la primera parte. No encontró la forma de culminar sus acciones de ataque.

Con todo perdido, los locales arriesgaron al máximo y en tres minutos de arrebato lograron dos ensayos y una transformación, que llevaron el 14-14 al marcador. Restaba aún un cuarto de hora, pero los universitarios acusaron el cansancio por el esfuerzo acumulado y ya no fueron capaces de anotar más.