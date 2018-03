Atletismo El súper atleta nacido del peligro Carlos García, en el CrossFit Singular Box Granada, se ejercita con remos. / Ramón L. Pérez Carlos García brilla en crossfit tras haber sufrido en el mar la amenaza de una corriente SERGIO YEPES GRANADA Viernes, 16 marzo 2018, 02:07

El granadino Carlos García, un biólogo 'normal y corriente' de 37 años que ejerce como profesor en el Instituto Ave María, tuvo que verse hace tres en una «chunga» tesitura para reparar en la conveniencia de «estar preparado» para afrontar «los peligros limitados que ofrece la sociedad de hoy día». Mientras navegaba en barca «a tres o cuatro kilómetros de la costa de Castell de Ferro» observó con estupor que le fallaban las fuerzas, que corría el riesgo de «verse arrastrado por la corriente», definitivamente abandonado a su suerte. Y mientras ésta finalmente le sonreía por «el auxilio» de los familiares que respondieron a sus llamadas de socorro se producía el alumbramiento paulatino de un potentado para «el deporte de moda». Con el paso de las fechas, de un súper atleta para el crossfit, un sistema de acondicionamiento físico inicialmente creado con objeto de preparar a policías y que finalmente fue expuesto a la competición mediante la evaluación de ejercicios constantemente variados, con movimientos funcionales y ejecutados a alta intensidad.

Al punto de que «tras año y medio» de práctica Carlos García está brillando con luz propia en las previas de la 'prueba reina' de esta especialidad que encadena tentativas de diferentes disciplinas. Tras la realización de cuatro de los cinco eventos de que se compone el Open de apertura de los prestigiosos Reebook Games es en el sector de Europa del Sur el séptimo clasificado de la categoría máster que componen los nacidos entre 1978 y 1982 y compiten en nivel escalado, los que no están sometidos al standard de máxima exigencia (clase RX).

Y aunque así queda más cerca de la segunda fase, que es algo para lo que debería acabar entre los doscientos mejores de todos los masters de su región, lo que realmente le motiva es sentirse «en mejor estado físico» y así sentirse «más capacitado» para hacer frente al riesgo que pueda salir a su paso en la cotidianidad. Entre las muy diversas modalidades en las que se curte no sólo se encuentran la harterofilia, la gimnasia, el atletismo o la acrobacia, sino que también la natación y el remo. Y así se puede batir entre el oleaje de sus recuerdos, que no sólo remiten al litoral granadino.

Tabla de salvación

De aquel suceso que tuvo lugar «en medio del mar» por espacio de «media hora» pudo salir airoso después de que «fuera remolcado por la barca motorizada que conducían mis familiares», que son a los que no habría necesitado «si yo hubiera tenido más fuerzas en el torso o en las piernas». O si hubiera dispuesto de «un fondo físico» como el que presume ahora. Ese mismo que desde hacía muchos años ya venía cultivando en calidad de monitor de un arte oriental conocido como Shorinji Tempo, que tras el incidente veraniego fue aumentando participando en «carreras populares» y que terminó de ampliar una vez iniciado en crossfit. Ni más ni menos que su tabla de salvación frente a nuevas contingencias.

«Si he tenido que saltar un muro no ha habido problema. Si he tenido que ayudar a mover cajas en una mudanza no me he cansado. Y si he tenido que levantar la moto del suelo, he podido», dice quien incluso puede acreditar esto último después de que «en un día lluvioso del año pasado la scooter en la que me desplazaba» le hiciera aquaplaning y se «empotrara contra un coche». Que es algo que no fue óbice para que «me quedaran secuelas, ni el cuello ni en la espalda» ni tampoco para que se mostrara incapacitado para «ayudar a la persona que estaba conmigo». Aquello tuvo lugar en la capital y le hizo entender que estaba rentabilizando a la perfección «la hora» que entre «seis y siete días por semana» dedica a esto que «en la actualidad se trata de una moda», pero que está llamado a convertirse «en algo duradero en el tiempo».

Singular Box Granada

Carlos García ha experimentado una transformación en el Crossfit Singular Box Granada. En un centro de reciente creación donde no sólo está encontrando la complicidad de quienes le acompañan - «los entrenamientos son colectivos y nos motivamos los unos a los otros»- sino que también la admiración generalizada por sus marcas, por mucho que deban ser encuadradas en una especie de segunda categoría.

«Nunca he tenido motivación de competición, de hecho no he participado en muchas porque pocas veces me las he tomado en serio. Y por eso me está resultando súper sorprendente lo que estoy consiguiendo. Espero poder llegar a la segunda fase porque lo de ir a la final de los Reebook Crossfit Games es casi imposible. Aunque también me conformaría con poder competir bien algún día en RX, donde hasta ahora no he conseguido dar el nivel», explica este que se siente poderoso en «todo lo que tenga que ver con la carrera y movimientos explosivos» mientras que algo más humano en la realización de «ejercicios complejos», pues «todavía mi cerebro no se encuentra acostumbrado a eso». Pero seguramente sí a procesar los cambios que ha experimentado su fisonomía.

«Aunque no es la razón principal de que me animara a practicar crossfit, me gusta estar bien y a gusto con mi cuerpo. Y lo cierto es que creo que soy ahora otra persona cuando me veo en las fotos de hace tres años. Mi postura es mucho mejor y físicamente estoy más musculado, porque he definido bastante. Pero es que aparte, mi espalda ya no me duele», señala quien de esta manera encuentra otra ventaja a eso de haber salido indemne del agua.

Eso sí, tras detectar que en el pasado hubo momentos en los que «no tenía fuerza» recalca que «lo que me motiva es asimilar que ante cualquier cosa me puedo defender. Que puedo responder frente a cualquier reto» en condición de súper atleta. Sin necesidad de terceros.