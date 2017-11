Fútbol Sala El Sima Peligros huye de relajación en su visita a una pista adversa R. L. PÉREZ El equipo de Balboa se mide al Victoria Kent, situado ahora en zona de descenso y ante el que siempre ha perdido en los duelos oficiales a domicilio JULIO PIÑERO GRANADA Sábado, 25 noviembre 2017, 01:37

El Sima Peligros Fútbol Sala afronta hoy (19 horas) una visita muy engañosa a una pista en la que jamás ha ganado en competición oficial, indistintamente de cómo llegara en la clasificación. Los de Ramón Balboa afrontan la salida trampa de la primera vuelta, dado que reúne todos los condicionantes para provocar cierta relajación en el equipo que la dirección deportiva quiere evitar a toda costa. El Victoria Kent, pese a estar en puestos de descenso, es un conjunto que siempre que ha jugado ante el cuadro nazarí se ha mostrado muy aguerrido, exhibiendo un nivel competitivo muy alto. Por si fuera poco, Alhaurín de la Torre siempre se ha dado especialmente mal. Todas las visitas oficiales acabaron con derrota.

El cuadro granadino llega al partido asentado en la quinta posición con veinte puntos, a dos de plaza copera y a cuatro del liderato. Por su parte, los alhaurinos, son segundos por la cola y están, con ocho unidades, a cuatro puntos de la salvación que marca el Real Betis Nazareno.

Ramón Balboa, técnico nazarí, considera que este partido «es especialmente complicado, por lo que tenemos que olvidarnos por completo de la clasificación y tener entre ceja y ceja la lucha sin cuartel por una victoria que nos permita romper el particular maleficio que nos acompaña cada vez que jugamos allí. Por lo que sea, es un rival que en Liga se nos ha dado siempre especialmente mal. Lógicamente no es algo que no se pueda cambiar pero necesitamos estar a nuestro máximo nivel para imponernos por primera vez, con puntos en juego. No va a ser fácil. Además, ellos llegan con urgencias y nos van a plantear un partido con presión a toda cancha los primeros minutos, alto voltaje físico e intentando que juguemos lo mínimo posible».

El entrenador del Sima Peligros estima que «debemos tener la cabeza fría y tratar de realizar apoyos incesantes a la hora de sacar el balón desde atrás. En defensa tenemos que hacer un partido perfecto, cerrar espacios e impedir que progresen».

Derbi femenino

En la Segunda femenina debe afrontarse la décima jornada. Hay derbi granadino. El Loja, que cayó el pasado fin de semana en la cancha del líder, se mide hoy (17 horas) en su pista al Monachil 2013, que se encuentra ahora en el segundo puesto tras ganar la pasada jornada. En la Tercera masculina se llega también a la décima jornada. El Loja juega hoy (20 horas) a domicilio en la pista del Atlético Huelín, mientras el San Antonio de Casanueva recibe mañana (11 horas) al Puntos Suspensivos, con el propósito de ganar tras su última derrota.