El 'Shaun White' de Sierra Nevada entra en la historia Regino junto al Rey Felipe VI en los mundiales de 2017. Talento, valentía y perseverancia, los rasgos que han hecho posible la gesta de Regino Hernández, 'rider' de la Federación Andaluza

Hay personas con un talento especial y eso se ve casi desde que están en la cuna. Con Regino Hernández no hubo que esperar mucho para darse cuenta. Aunque nacido en Ceuta, sus padres se lo llevaron pronto a Málaga. Como no podía ser de otro modo, su 'nacimiento' como snowboarder se produjo en Sierra Nevada. Con seis años hacía sus primeras curvas y poco después comenzaba a volar en el sentido estricto de la palabra. Dicen los que lo vieron crecer en la estación que tenía talento y valentía.

Marcelino Tejedor es profesor de snowboard y lleva 21 años en Sierra Nevada. Tiene una gran amistad con los padres de Regino y lo ha visto crecer. No tiene dudas en afirmar que a Regino se le veía el talento de lejos. «Era muy pequeño y se atrevía con los mismos saltos que los mayores, no le importaba. No era normal», comenta Marce, que no dudó en levantarse ayer a las tres de la mañana para ver por televisión toda la competición. «He visto desde las clasificatorias hasta la final y ha tocado ir al trabajo sin dormir, pero ha merecido la pena» comenta este experto en snowboard.

Con un mundial júnior a su espalda, una medalla de plata por equipos en los Campeonatos del Mundo Sierra Nevada 2017, y varios puestos de podio en la Copa del Mundo, estaba claro que Regino tenía muchas opciones de lograr un metal en Pyeongchang. A su lado en equipo español también ha estado Lucas Eguibar, todo un ganador de la Copa del Mundo. El palmarés de estos deportistas deja bien claro que España ya no es el patito feo del 'Circo Blanco'.

Los 'riders' españoles son respetados y entran en las apuestas, pero hubo un tiempo en el que las cosas no eran así. Se ha recorrido un largo camino en el que también fueron deportistas de Sierra Nevada los que dieron los primeros pasos. David López trabaja hoy en el departamento de competición de Cetursa, pero en los primeros años de este siglo llegó a competir en la Copa del Mundo. «Fuera de España nos veían como algo exótico pero abrimos un camino que ha dado sus frutos. Antes nos teníamos que ir a entrenar fuera y poco a poco se fueron dando pasos hasta llegar a tener uno de los primeros snowpark de España. Creo que esto es el principio y que no se para aquí», explica López, que recuerda entre risas como apodaban a Regino el 'Shaun White andaluz'. «Era muy pequeño pero saltaba por los mismos sitios que nosotros y se parecía un poco a él, le llamábamos así de broma», recuerda David.

También estuvo en el equipo Suso Rada, formado igualmente en Sierra Nevada. Suso coincide en afirmar que a Regino se le veían maneras desde pequeño. Ha querido recordar al que fuera su compañero y más tarde entrenador de Regino, Israel Planas. «Creo que fue uno de los que pulió el diamante que es Regino», explica Rada. Han pasado dos décadas y Shaun White sigue haciendo historia. El americano ha ganado el oro en half pipe. Pero cuando se lea el medallero de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, allí, junto al nombre de White, Valutier y demás leyendas, también estará el de un ceutí-malagueño que se hizo snowboarder en Sierra Nevada. Allí estará Regino Hernández.